Lirola è atteso dal Marsiglia, ma la Fiorentina non lo lascia partire

Rapporti tesi sul calciomercato fra Fiorentina e Olympique Marsiglia. L'oggetto del contendere è l'esterno destro classe 1997 Pol Lirola. Lo spagnolo è in trattative per trasferirsi in Francia, in forza all'Olympique Marsiglia, dove lo scorso anno ha giocato in prestito, ed era atteso oggi per le visite mediche, ma, secondo quanto riporta 'Sky Sport', la Fiorentina, proprietaria del suo cartellino, non lo ha lasciato partire.

