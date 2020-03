Lipsia-Tottenham dove vederla: Sky o Mediaset? Canale tv e diretta streaming

Lipsia e Tottenham a confronto negli ottavi di ritorno di Champions League: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

e pronte al ritorno degli ottavi di finale di . In palio un posto tra le migliori otto d'Europa, con la possibilità di diventare mina vagante del torneo: si ripartirà dal risultato di 1-0 che regala alla squadra tedesca un bel vantaggio.

Le due squadre arrivano in maniera completamente opposta per la sfida di Champions League. Il Tottenham sta infatti attraversando una brutta crisi di risultati nell'ultimo periodo, mentre il Lipsia è rimasto imbattuto negli ultimi cinque incontri ufficiali tra campionato e coppe.

Dopo diverse vittorie consecutive nel mese di gennaio, da metà febbraio la squadra di Mourinho non è più riuscita a vincere, cadendo come detto anche all'andata contro il Lipsia. Il team di Nagelsmann ha invece rimediato l'ultimo k.o il 4 febbraio contro l' Francoforte.

Altre squadre

In questa pagina tutte le informazioni su Lipsia-Tottenham: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming .

LIPSIA-TOTTENHAM: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Lipsia-Tottenham

Lipsia-Tottenham Data: 10 marzo 2020

10 marzo 2020 Orario: 21.00

21.00 Canale : Sky

Sky Streaming: Sky Go e Now Tv

ORARIO LIPSIA-TOTTENHAM

La sfida tra Lipsia e Tottenham andrà in scena martedì 10 marzo 2020 alle ore 21: appuntamento in terra tedesca, in quel di Lipsia, alla Red Bull Arena cittadina.

Sarà Sky , che detiene i diritti della Champions League, a trasmettere in diretta televisiva la sfida Lipsia-Tottenham . Quest'ultima andrà in onda sui canali Sky Sport Football e Sky Sport (numero 253 del satellite).

Gli abbonati Sky potranno seguire Lipsia-Tottenham anche in diretta mediante Sky Go , sia su dispositivi mobili come tablet e smartphone, scaricando l'apposita applicazione per sistemi iOS e Android, sia sul proprio pc o notebook, collegandosi con il sito ufficiale della piattaforma.

In alternativa c'è anche l'opzione Now Tv , il servizio di streaming live e on demand di Sky, che permette di seguire il meglio della programmazione sportiva della tv satellitare, inclusa la Champions League, acquistando uno dei pacchetti offerti.

LIPSIA (3-4-3): Gulacsi; Klostermann, Upamecano, Halstenberg; Mukiele, Sabitzer, Laimer, Angelino; Nkunku, Schick, Werner

TOTTENHAM (4-2-3-1): Lloris; Aurier, Alderweireld, Sanchez, Tanganga; Winks, G. Fernandes; Lo Celso, Alli, Sessegnon; Moura