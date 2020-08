Lipsia o PSG in finale di Champions League: sarà una prima volta

Nè Lipsia nè PSG hanno mai raggiunto la finale di Champions: all'ultimo atto del torneo ci sarà sicuro una novità, la 41esima squadra.

Una semifinale mai vista, una finale che avrà una sicura nuova squadra. La 2019/2020 è sicuramente la più strana di sempre, in virtù del rinvio, dello spostamento della fase finale a Lisbona, delle gare secche e dalla mancanza di tifosi. Ora una prima volta, o in finale.

Se dal lato sinistro del tabellone e sono le grandi favorite per arrivare in finale, ma dovranno confrontarsi nei quarti per poi affrontare il City o il , anch'esse mai nell'ultimo atto della competizione, a destra è già delinata la semifinale tra PSG e Lipsia.

Visto lo strapotere in e i grandi campioni degli ultimi anni passati al PSG, l'idea generale, sopratutto delle nuove generazioni, è che la squadra di Mbappé e Neymar sia sempre stata una potenza, ma in Europa ha raggiunto solamente due semifinali di Champions, e mai la finalissima. Ora, la vede seriamente.

L'articolo prosegue qui sotto

Altre squadre

Ancor più particolare il caso del Lipsia, nato da pochi anni e già capace di lottare a grandi livelli grazie all'arrivo di Red Bull come sponsor: la squadra tedesca è sorta nel 2009 partendo dalla quinta serie ed ora 'rischia' seriamente di vincere la Champions League.

Tra l'altro grazie all'arrivo del Lipsia in semifinale, la è la nazione che ha portato più squadre tra le migliori quattro del continente. Comunque vada, Lipsia o PSG saranno la 41esima squadra capace di raggiungere la finale di Champions League.

Le 41 potrebbero divenire inoltre 42 in caso di accesso alla finalissima da parte di e Lione. Tutto ancora in gioco, con una serie di incastri impensabili a inizio stagione, leggasi una finale tra Lione e Lipsia. Ma non è da escludere neanche il riscatto dei nuovi ricchi City e PSG, che da anni sognano la finale dopo aver puntato tutto sulle proprietà arabe.