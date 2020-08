Lipsia-PSG dove vederla: Sky o Mediaset? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Semifinale di Champions League tra Paris Saint-Germain e Lipsia: qui le info sulle formazioni e dove vedere le partita in tv e streaming.

LIPSIA- : CANALE TV E DIRETTA STREAMING

• Partita: -PSG

• Data: sabato 18 agosto 2020

• Orario: 21:00

• Canale TV: Sky

• Streaming: Sky Go

La entra nel vivo, nella fase decisiva di questa edizione. Si affrontano due delle quattro squadre ancora presenti nella competizione. La partita tra Lipsia e decreterà una delle due finalisti della Champions.

Il Paris Saint-Germain arriva a questa partita dopo aver sconfitto in extremis l' nei quarti di finale. Decisive le reti di Marquinhos e Choupo-Moting, per avere la meglio della squadra di Gasperini, passata in vantaggio con Pasalic.

Altre squadre

Il Lipsia è invece l'autentica sorpresa di questa fase finale. La squadra di Julian Nagelsmann ha battuto l' nei quarti di finale e precedentemente il di Mourinho. Un cammino clamoroso che potrebbe portare addirittura alla finale.

Si affrontano tra l'altro due allenatori tedeschi; Julian Nagelsmann alla guida del Lipsia e Thomas Tuchel alla guida del PSG.

Tutto su Lipsia-PSG: dalle formazioni, a dove vedere la partita in tv e streaming.

ORARIO LIPSIA-PSG

La partita tra Lipsia e PSG si giocherà martedì 18 agosto alle ore 21. Come tutte le gare della Final 8 si giocherà a Lisbona, allo stadio Da Luz.

La semifinale di Champions League tra Lipsia e PSG è un'esclusiva Sky: l'emittente satellitare trasmetterà la sfida in ai canali Sky Sport Uno (201 del satellite; 472 del digitale terrestre) e Sky Sport Football (203 del satellite).

Lipsia-Paris Saint-Germain potrà essere vista anche in con Sky Go, il servizio dedicato a chi è abbonato Sky, scaricando l'app ufficiale su pc, smartphone o tablet. Inoltre, la partita è disponibile su Now TV registrandosi e acquistando uno dei pacchetti presenti.

IN DIRETTA SU GOAL

Il match di Champions League tra Lipsia e Paris Saint-Germain sarà disponibile anche sul nostro sito, attraverso la consueta diretta testuale: pregara, le formazioni delle due squadre e il racconto delle fasi salienti della partita.

Sempre imprevedibile Nagelsmann nelle sue formazioni. Pochi dubbi per la difesa, con Klostermann, Upamecano e Halstenberg. Poi tanti dubbi. Potrebbe scendere in campo la stessa formazione che ha battuto l'Atletico. Con Sabitzer e Kampl a metà campo. Poulsen unico attaccante di ruolo, accompagnato da Olmo e Nkunku. Chiedono spazio però anche Schick e Forsberg.

L'articolo prosegue qui sotto

Tuchel recupera lo squalificato Di Maria e probabilmente anche Mbappé dal primo minuto, dopo lo spezzone giocato contro l'Atalanta. Icardi dovrebbe fare le spese di questo ritorno. Inforunato Navas in porta, Sergio Rico va verso la maglia da titolare.

LIPSIA (3-4-3): Gulacsi; Klostermann, Upamecano, Halstenberg; Laimer, Sabitzer, Kampl, Angelino; Dani Olmo, Poulsen, Nkunku.

PSG (4-3-3): Sergio Rico; Kehrer, Thiago Silva, Kimpembe, Bernat; Herrera, Marquinhos, Gueye; Di Maria, Mbappé, Neymar.