Lipsia e PSG si sfidano nel Gruppo A di Champions League: tutte le info sulla partita, da dove vederla in tv e streaming alle formazioni.

LIPSIA-PSG: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

La fase a gironi di Champions League entra nel vivo, con sfide che possono emettere i primi verdetti in chiave qualificazione agli ottavi. Per il Gruppo A va in scena Lipsia-PSG, confronto tra una squadra che ha sempre ben figurato nelle ultime edizioni e una delle principali candidate per la vittoria finale.

Il Lipsia è ancora fermo a quota 0, nonostante dopo il sorteggio venisse additata come la principale candidata per impensierire i due colossi PSG e Manchester City. In 3 gare 6 goal fatti e 11 subiti, avendo quindi la necessità di fare punti con i parigini per puntare quantomeno alla qualificazione all'Europa League.

Il PSG, dopo il sorprendente 1-1 con il Bruges nella gara d'esordio, si è rimesso in riga battendo sia il Manchester City che il Lipsia. Francesi primi nel girone, oltre che in testa al loro campionato con ben 8 punti di vantaggio sul Nizza.



Il primo confronto del girone tra Lipsia e PSG è stato ricco di emozioni e di goal. Alla fine l'anno spuntata i francesi per 3-2, grazie alla rete iniziale di Mbappé e alla doppietta di Messi. A nulla sono valsi per i tedeschi i goal di Andrea Silva e Mukiele.

Di seguito troverete tutto ciò che è utile sapere su Lipsia-PSG: dagli aggiornamenti relativi alle formazioni fino alle indicazioni su come guardare la sfida in diretta tv e streaming.

ORARIO LIPSIA-PSG

La partita tra Lipsia e PSG è in programma per mercoledì 3 novembre 2021, alla Red Bull Arena di Salisburgo. Il calcio d'inizio è fissato per le ore 21.00.

Per godersi il confronto tra tedeschi e parigini, sarà necessario avere l'abbonamento a Sky e sintonizzarsi sul canale numero 254 del satellite.

Come opzione alternativa c'è Infinity +, ovvero il canale a pagamento che fa parte della piattaforma streaming di Mediaset. Tramite l'abbonamento specifico, basterà accedere all'app (disponibile per smart tv).

Gli abbonati a Sky potranno godersi il match anche in streaming, sul proprio computer oppure su smartphone e tablet. Ciò è possibile grazie all'app di Sky Go, disponibile per tutti questi supporti. Lo stesso servizio riguarda Infinity +, la cui app è disponibile per i medesimi dispositivi.

Un'ulteriore possibilità riguarda la sottoscrizione dell'abbonamento 'Sport' di NOW, con il quale è possibile vedere tra le altre le partite di Champions League trasmesse dalla piattaforma satellitare.

TELECRONISTA E SECONDA VOCE

Sky non ha ancora reso noto chi curerà la telecronaca di Lipsia-PSG. Su Infinity, invece, il match tra tedeschi e francesi sarà raccontato da Roberto Ciarapica.

Naturalmente non mancherà la copertura del match su Goal, che vi svelerà le scelte dei due allenatori e vi farà vivere minuto per minuto le emozioni della sfida.

Marsch schiera il classico 3-4-2-1, con una linea difensiva composta da Simacan, Orban e Gvardiol davanti a Gulacsi. Haidara e Kampl agiranno nel cuore della mediana, con Mukiele e Angelino sulle fasce. Nukunku e Szoboszlai giostreranno tra le linee, alle spalle dell'unica punta Poulsen.

Pochettino risponde con il 4-3-3, che può trasformarsi in un 4-2-3-1 a seconda delle esigenze. Davanti a Navas, difesa a quattro con Hakimi, Marquinhos, Kimpembe e Bernat. Wijnaldum, Danilo Pereira e Gueye saranno i tre centrocampisti, a sostegno del tridente di fuoco con Di Maria, Messi e Neymar. In dubbio Mbappé, indisponibile per l'ultima sfida di campionato contro il Lille.

LIPSIA (3-4-2-1): Gulacsi; Simacan, Orban, Gvardiol; Mukiele, Haidara, Kampl, Angelino; Nkunku, Szoboszlai; Poulsen.

PSG (4-3-3): Navas; Hakimi, Marquinhos, Kimpembe, Bernat; Wijnaldum, Danilo Pereira, Gueye; Di Maria, Messi, Neymar.