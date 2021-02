Lipsia-Liverpool dove vederla: Sky o Mediaset? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Si gioca l'ottavo di finale d'andata di Champions League tra Lipsia e Liverpool: le formazioni e come vedere la sfida in tv e streaming.

LIPSIA-LIVERPOOL: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Lipsia-Liverpool

Lipsia-Liverpool Data: 16 febbraio 2021

16 febbraio 2021 Orario: 21.00

21.00 Canale tv: Sky

Streaming: Sky Go e Now TV

Ritorna la Champions League, con uno dei match più intensi e attesi degli ottavi di finale. Il Lipsia ospita il Liverpool nella gara d'andata degli ottavi di finale, in un match che già da inizio febbraio ha fatto parlare.

Il match non si giocherà infatti alla Red Bull Arena, a causa del divieto imposto dalla Germania sull'ingresso dei voli che arrivano dall'Inghilterra. Per cui il Lipsia, per evitare la sconfitta a tavolino, ha dovuto cercare un campo neutro: sarà Budapest la sede del match.

Chi giocherà in casa è comunque Peter Gulacsi, portiere del Lipsia, che torna a casa (al pari di Szoboszlai) e affronta peraltro la sua ex squadra. Anche il Liverpool, comunque, ha un ex: Naby Keita, acquistato nel 2018 dalla squadra di Klopp.

Si tratta del primo incontro tra le due squadre, che non si sono mai affrontate in match ufficiali. Nagelsmann ha invece sfidato Klopp nei preliminari di Champions League del 2017, perdendo entrambe le partite.

Qui potrete trovare tutto l'indispensabile per arrivare preparati a Lipsia-Liverpool: dalle novità sulle formazioni fino a dove seguire l'incontro in diretta tv e streaming .

ORARIO LIPSIA-LIVERPOOL

Lipsia e Liverpool si confronteranno nell'andata degli ottavi di finale di Champions League il 16 febbraio 2021: calcio d'inizio fissato alle ore 21.00. La partita si giocherà in campo neutro, alla Puskas Arena di Budapest. Il ritorno si giocherà tra tre settimane a Liverpool.

Come tutte le sfide di Champions League, sarà Sky a trasmettere Lipsia-Liverpool in diretta esclusiva. Non è infatti prevista trasmissione in chiaro su Mediaset. Il canale di riferimento per la partita sarà Sky Sport Football, 203 del satellite. Il match potrà essere seguito anche sul canale 253 del satellite, 486 del digitale.

Lipsia-Liverpool sarà visibile in diretta streaming su Sky Go, il servizio che Sky riserva per i propri abbonati. Basterà scaricare l'app su pc o notebook oppure su dispositivi come smartphone e tablet, per poi selezionare il match dal palinsesto.

In alternativa il live streaming sarà su Now TV, acquistando uno dei pacchetti dedicati che contenga il meglio del calcio e le partite Champions League.

Qualche assenza per Nagelsmann, che attende il rientro di Szoboszlai, Laimer ed Henrichs. Dovrebbero rivedersi Kluivert e Forsberg, probabilmente dalla panchina. Poulsen con Olmo e Nkunku a supporto, mentre Sabitzer e Kampl compongono il duo mediano. Angelino a sinistra con Mukiele che parte da destra, mentre Upamecano, Klostermann e Orban compongono la diifesa.

Solita emergenza difensiva per Klopp, che con Fabinho potrebbe riproporre Henderson. Resta in piedi la possibilità Kabak. Alexander-Arnold e Robertson completano la linea. Milner a centrocampo con Thiago e con Wijnaldum, mentre davanti Salah completa il tridente con Firmino e Mané.

LIPSIA (3-4-2-1): Gulacsi; Klostermann, Upamecano, Orban; Mukiele, Kampl, Sabitzer, Angelino; Dani Olmo, Nkunku; Poulsen.

LIVERPOOL (4-3-3): Alisson; Alexander-Arnold, Fabinho, Henderson, Robertson; Milner, Wijnaldum, Thiago; Salah, Firmino, Manè.