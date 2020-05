Lipsia-Hertha Berlino dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv e diretta streaming

Lipsia ed Hertha si sfidano nel 28° turno di Bundesliga: tutto quello che c'è da sapere, dalle formazioni alle info sulla diretta tv e streaming.

La prosegue la sua marcia senza soste. Dopo essere stato il primo tra i grandi tornei europei a ripartire, il massimo campionato tedesco è giunto alla 28esima giornata e, tra le partite che propone in questo turno infrasettimanale c’è una che mette di fronte due tra le compagini più in forma in assoluto: ed .

La squadra i ‘Tori’ di Julian Nagelsmann arrivano al confronto dopo il roboante 5-0 con il quale si sono imposti domenica scorsa sul campo del . Il Lipsia, è alla ricerca di quei punti che possano consentirgli di restare in scia alle primissime e soprattutto di difendere quella posizione che al termine della stagione varrebbe una qualificazione alla prossima .

L’Hertha invece, dopo essere stato protagonista di una stagione complicata, ha sfruttato al meglio la ripresa dopo il lungo stop imposto dal Coronavirus, imponendosi prima 3-0 sul campo dell’ e poi 4-0 nel derby della capitale contro l’Union. La ‘Die Alte Dame’ ha risposto magnificamente alla ‘cura’ Labbadia e, dopo essersi allontanata dalle zone potenzialmente pericolose, adesso potrebbe addirittura puntare a quelle che valgono una qualificazione europea.

Ad imporsi nel match d’andata, quello che si è disputato all’Olympiastadion lo scorso 9 novembre, è stato il Lipsia per 4-2 con reti di Werner (doppietta per lui), Sabitzer e Kampl.

In questo articolo potete trovare tutte le informazioni necessarie per non arrivare impreparati alla partita: dalle formazioni alla diretta tv e streaming.

LIPSIA-HERTHA BERLINO: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Lipsia-Hertha Berlino

Lipsia-Hertha Berlino Data: 27 maggio 2020

27 maggio 2020 Orario: 18.30

18.30 Canale : Sky

Sky Streaming: Sky Go e Now Tv

ORARIO LIPSIA-HERTA BERLINO

La sfida che vedrà protagoniste Lipsia ed Hertha Berlino si disputerà mercoledì 27 maggio 2020 alla Red Bull Arena di Lipsia. Calcio d’inizio programmato alle ore 18:30, il match si giocherà ovviamente rigorosamente a porte chiuse.

Lipsia-Hertha Berlino sarà trasmessa dall’emittente satellitare Sky, più precisamente sui canali Sky Sport Uno (numero 201 del satellite, 472 e 482 del digitale terrestre) e Sky Sport Football (numero 203 del satellite).

La telecronaca dell’evento è stata affidata a Massimo Marianella.

Coloro che sono abbonati a Sky potranno seguire Lipsia-Hertha Berlino anche in , quindi su dispositivi come Pc, smartphone e tablet, attraverso l’applicazione Sky Go.

In alternativa, sarà possibile vedere il match su Now Tv, ovvero il servizio live e on demand con il quale, abbonandosi, è possibile seguire tutti i programmi in onda sulla piattaforma Sky.

Nagelsmann dovrebbe schierare il suo Lipsia con un 3-4-1-2. Il tecnico tedesco non potrà certamente contare su Yussuf Poulse, che nel corso dell’ultima partita contro il Mainz ha riportato un infortunio alla caviglia destra. In attacco quindi, al fianco dell’intoccabile Werner, spazio a Patrik Schick.

Labbadia dovrebbe schierare una formazione molto simile a quella che tanto bene ha fatto contro l’Union. Spazio quindi ad un 4-2-3-1 nel quale Grujic e Skjelbred agiranno da frangiflutti davanti alla difesa. La novità potrebbe essere rappresentata da Mittelstadt al posto di Cunha nel terzetto a supporto dell’unica punta Ibisevic, completato da Darida e Lukebakio.

LIPSIA (3-4-1-2): Gulacsi; Klostermann, Upamecano, Halstenberg; Mukiele, Sabitzer, Kampl, Angelino; Nkunku; Schick, Werner. All.: Nagelsmann

HERTHA BERLINO (4-2-3-1): Jarstein; Pekarik, Boyata, Torunarigha, Plattenhardt; Grujic, Skjelbred; Lukebakio, Darida, Mittelstadt; Ibisevic. All.: Labbadia