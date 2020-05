Lipsia-Friburgo dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv e diretta streaming

Il Lipsia ospita il Friburgo nella 26ª giornata di Bundesliga: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

Il di Julian Nagelsmann sfida in casa il di Christian Streich nella 26ª giornata di , che segna la ripresa del massimo campionato tedesco dopo la lunga interruzione per l'emergenza Coronavirus.

La squadra dell'ex Orientale è al momento 3ª in classifica con 50 punti, frutto di 14 vittorie, 8 pareggi e 3 sconfitte, e ha un distacco di 5 lunghezze dal capolista. I rossoneri si trovano invece all'8° posto a quota 36 punti, a pari merito con il , con un cammino di 10 vittorie, 6 pareggi e 9 sconfitte.

In Bundesliga sono 7 i precedenti fra le due formazioni, e vedono il Lipsia in leggero vantaggio con 4 vittorie a fronte di 3 successi del Friburgo. Prima della sospensione del campionato, il Lipsia aveva ottenuto 2 vittorie e 2 pareggi nelle ultime 4 gare, mentre il Friburgo aveva rimediato un pareggio, 2 sconfitte e una vittoria.

Timo Werner è il bomber dei biancorossi con ben 21 goal realizzati, Nils Petersen è invece il miglior marcatore del Friburgo con 8 centri stagionali. In questa pagina tutte le informazioni su Lipsia-Friburgo: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

BORUSSIA LIPSIA-FRIBURGO: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Lipsia-Friburgo

Lipsia-Friburgo Data: 16 maggio 2020

16 maggio 2020 Orario: 15.30

15.30 Canale : Sky

Sky Streaming: Sky Go e Now Tv

ORARIO LIPSIA-FRIBURGO

Lipsia-Friburgo si disputerà il pomeriggio di sabato 16 maggio 2020 nel palcoscenico della Red Bull Arena di Lipsia. Il fischio d'inizio della gara, che sarà arbitrata dal signor Tobias Stieler, è in programma alle ore 15.30. Sarà l'8° confronto fra le due formazioni in Bundesliga.

La partita Lipsia-Friburgo non sarà trasmessa integralmente da Sky, ma sarà possibile vedere sulla tv satellitare i goal e le azioni più importanti attraverso 'Diretta Goal Bundesliga', che andrà in onda sul canale Sky Sport Uno (numero 201 del satellite, 272 e 482 del digitale terrestre) a partire dalle ore 15.30, con telecronaca curata da Federico Zancan.

Gli abbonati Sky potranno seguire Lipsia-Friburgo attraverso 'Diretta Goal' anche in mediante Sky Go, sia su dispositivi mobili quali tablet e smartphone, sia attraverso il proprio pc o notebook. Nel primo caso bisognerà scaricare l'apposita app per sistemi Android e iOS, nel secondo invece basterà collegarsi con il sito ufficiale della piattaforma.

In alternativa c'è anche l'opzione Now Tv, il servizio di streaming live e on demand di Sky che consente di vedere il meglio della programmazione sportiva della tv satellitare, fra cui la Bundesliga, acquistando uno dei pacchetti offerti.

Nagelsmann dovrebbe affidarsi al 3-4-3. Davanti l'ex romanista Schick agirà da centravanti, con Nkunku e Werner esterni offensivi ai suoi lati. A centrocampo Sabitzer e Laimer potrebbero agire da mezzali, con Mukiele e Angelino sulle due fasce. Dietro una linea a tre difensiva con Klostermann, Upamecano e Halstenberg davanti al portiere ungherese Gulacsi.

Streich si affiderà a Schwolow fra i pali, mentre Lienhart guiderà la difesa a tre con Gulde ed Heintz. A centrocampo Koch e Hofler saranno i due interni, con Schmid e Gunter che dovrebbero agire sulle fasce. Davanti tridente con Petersen centravanti e Grifo e Sallai esterni alti.

LIPSIA (3-4-3): Gulacsi; Klostermann, Upamecano, Halstenberg; Mukiele, Sabitzer, Laimer, Angelino; Nkunku, Schick, Werner.

FRIBURGO (3-4-3): Schwolow; Gulde, Lienhart, Heintz; Schmid, Koch, Hofler, Gunter; Grifo, Petersen, Sallai.