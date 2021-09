Lipsia-Bayern Monaco dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Big match alla quarta giornata di Bundesliga. Il Lipsia ospita il Bayern Monaco: tutto sulle formazioni e su come vedere la gara in tv e streaming.

LIPSIA-BAYERN MONACO: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Dopo la pausa per le Nazionali ritornano i campionati nazionali. Anche la Bundesliga scende di nuovo in campo ed è subito big match. Alla Red Bull Arena di Lipsia si gioca il match valido per la quarta giornata tra Lipsia e Bayern Monaco.

Inizio complicato per i padroni di casa, mentre i bavaresi vanno a caccia del primato in classifica. 3 i punti per il Lipsia con 1 vittoria e ben 2 sconfitte (con il Mainz e il Wolfsburg). Pareggio all'esordio per il Bayern (contro il Borussia M'Gladbach) poi due successi di fila. L'ultimo precedente tra le due squadre risale al 3 aprile scorso con il successo per 1-0 del Bayern Monao sul Lipsia.

In questo articolo troverete tutto ciò che è utile sapere su Lipsia-Bayern Monaco: dagli aggiornamenti relativi alle formazioni fino alle indicazioni su come guardare la sfida in diretta tv e streaming.

ORARIO LIPSIA-BAYERN MONACO

La sfida tra il Lipsia e il Bayern Monaco è in programma sabato 11 settembre 2021, alla Red Bull Arena di Lipsia, stadio che ospita le gare casalinghe della squadra tedesca. Il calcio d'inizio è fissato alle ore 18.30.

Il match tra Lipsia e Bayern Monaco sarà trasmesso in diretta televisiva da Sky e andrà in onda sul canale Sky Sport Uno (numero 201 satellite, 472 digitale terrestre) e su Sky Sport 4K (numero 213 del satellite).

La sfida tra Lipsia e Bayern Monaco potrà essere seguita anche in diretta streaming. Mediante Sky Go, gli utenti Sky potranno vedere la partita sia su dispositivi mobili quali smartphone e tablet, scaricando la app per sistemi iOS e Android, e sul proprio personal computer o notebook, anche semplicemente collegandosi con il sito ufficiale della piattaforma. Una seconda possibilità è rappresentata da NOW, il servizio di streaming live e on demand di Sky, che offre la visione delle gare della Bundesliga a chi acquista il pass sport.

IN DIRETTA SU GOAL

Goal dà la possibilità ai suoi lettori di seguire Lipsia-Bayern Monaco anche in diretta testuale sul sito. Collegandovi con il portale avrete gli aggiornamenti minuto per minuto sulla gara, con gli eventi, i goal e le azioni più importanti descritte dal calcio d'inizio al fischio finale.

Sarà 4-3-1-2 per il Lipsia, con Gulacsi in porta, Mukiele e il rientrante Angelino terzini, Orban e Simakan in mezzo. Nkunku con Adams e Haidara in mezzo, con il nuovo arrivato Moriba dalla panchina, con Forsberg trequartista a supporto di André Silva e Szoboszlai in attacco.

4-2-3-1 per il Bayern Monaco di Nagelsmann con Neuer in porta, Lucas Hernandez a sinistra al posto dell'acciaccato Davies e Stanisic confermato a destra, con Upamecano e Süle in mezzo. Dalla cintola in su nessuna novità: Kimmich e Goretzka a centrocampo con Gnabry, Muller e Sané alle spalle di Lewandowski.

LIPSIA (4-3-1-2): Gulacsi; Mukiele, Orban, Simakan, Angelino; Adams, Haidara, Nkunku; Forsberg; Andre Silva, Szoboszlai. All. Marsch

BAYERN MONACO (4-2-3-1): Neuer; Stanisic, Upamecano, Süle, Hernandez; Kimmich, Goretzka; Gnabry, Müller, Sané; Lewandowski. All. Nagelsmann