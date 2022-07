Lipsia-Bayern dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della Supercoppa tedesca

Si apre la stagione tedesca con la Supercoppa di Germania tra Lipsia e Bayern: tutto su formazioni e diretta tv e streaming della gara.

LIPSIA-BAYERN MONACO: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Negli ultimi dieci anni il Bayern Monaco ha sempre giocato la Supercoppa di Germania, per ovvi motivi. Titoli consecutivi di Bundesliga messi in bacheca e possibilità di allargare il proprio palmares, con sei trofei conquistati ai danni di Borussia Dortmund, Wolfsburg ed Eintracht. Ora, di fronte, il Lipsia.

Per la prima volta, infatti, il Lipsia giocherà la Supercoppa di Germania grazie al successo nella coppa nazionale lo scorso maggio. Una grande opportunità per una squadra che continua a crescere tra apparizioni in Champions e medaglie d'oro portare a casa.

Il Bayern è reduce da due vittorie contro il Dortmund nel 2020 e nel 2021, con nove Supercoppe totali vinte, più di tutte. La possibilità della doppia cifra e lontana una gara, con il Lipsia in mezzo per vincere ancora dopo due mesi dal primo grande alloro della sua storia.

In questa pagina tutto su Lipsia-Bayern: dalle formazioni, a dove vedere la partita in tv e streaming.

ORARIO LIPSIA-BAYERN MONACO

La Supercoppad di Germania si giocherà sabato 30 luglio 2022 alle ore 20:30. Appuntamento alla Red Bull Arena di Lipsia

DOVE VEDERE LIPSIA-BAYERN IN TV

Lipsia-Bayern Monaco, valida per la Supercoppa di Germania 2022, verrà trasmessa in diretta tv da Sky, che detiene i diritti del calcio tedesco. Appuntamento su Sky Sport canale 201 e su Sky Sport Football, al canale 203 del satellite.

LIPSIA-BAYERN IN DIRETTA STREAMING

La sfida di Supercoppa tra Lipsia e Bayern sarà trasmessa in diretta streaming dal servizio di Sky, Sky Go. L'app è scaricabile su tutti i dispositivi mobili, come cellulari, tablet, pc e notebook.

PROBABILI FORMAZIONI LIPSIA-BAYERN

LIPSIA (3-4-1-2): Gulacsi; Simakan, Orban, Halstenberg; Henrichs, Szoboszlai, Kampl, Angelino; Olmo; Sorloth, Nkunku

BAYERN (4-3-3): Neuer; Pavard, De Ligt, Hernandez, Davies; Sabitzer, Kimmich; Coman, Gnabry, Sané; Muller