Lipsia-Atletico Madrid dove vederla: Sky o Mediaset? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Quarto di finale incerto, quello tra Lipsia e Atletico Madrid: le info sulle formazioni e le indicazioni su come seguire la gara in tv e streaming.

LIPSIA-ATLETICO MADRID: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

- Data: 13 agosto 2020

13 agosto 2020 Orario: 21.00

21.00 Canale : Sky

Sky Streaming: Sky Go e Now Tv

Anche per Lipsia e Atletico Madrid scocca l'ora delle Final Eight di . Percorso sorprendente fino a questo momento per entrambe le squadre in Europa. Una, il Lipsia, perché rappresenta un'autentica rivelazione. L'altra, l'Atletico, per aver eliminato niente di meno che i campioni in carica del .

Lipsia e Atletico Madrid sono arrivate terze nei rispettivi campionati, e . Ed entrambe si sono qualificate ai quarti di finale di Champions League contro i pronostici. I tedeschi di Julian Nagelsmann si sono sbarazzati del di Mourinho, mentre i Colchoneros di Simeone, come abbiamo detto, del Liverpool di Klopp.

Questo sarà il primo incontro ufficiale tra RB Lipsia e Atlético Madrid. È anche la prima volta che il Lipsia viene sorteggiato contro un club spagnolo in una competizione europea.

L'Atlético Madrid ha raggiunto i quarti di finale di Champions League per la quinta volta nelle ultime sette stagioni, meno solo di e nello stesso periodo. Dall’altra parte, questa è la prima esperienza per il RB Lipsia nella fase a eliminazione diretta della competizione.

In questa pagina troverete tutto quello che c'è da sapere su Lipsia-Atletico Madrid: dalle notizie relative alle formazioni fino alle indicazioni su come seguire l'incontro in diretta tv e streaming.

ORARIO LIPSIA-ATLETICO MADRID

La partita tra Lipsia e Atletico Madrid si giocherà giovedì 13 agosto ed il calcio d'inizio scatterà alle ore 21, come tutte le gare di questa fase di Champions League. Campo neutro, ovviamente come tutti, in : si giocherà all'Estádio José Alvalade di Lisbona.

Come tutta la Champions League, anche questa partita sarà trasmessa in esclusiva da Sky. In televisione potrà essere vista sul canale Sky Sport Uno (201 del satellite).

Il quarto di finale tra Lipsia e Atletico Madrid sarà visibile anche in per gli abbonati Sky attraverso il servizio Sky Go, usufruibile su pc, smartphone e tablet con l'app dedicata. Su computer basterà collegarsi al sito della piattaforma.

L'alternativa è rappresentata da Now Tv, piattaforma che consente di assistere alla programmazione Sky acquistando uno dei pacchetti disponibili.

IN DIRETTA SU GOAL

Come sempre sarà possibile seguire la partita anche in diretta testuale su Goal. Tutte le notizie sulle probabili, le formazioni ufficiali, le voci della vigilia e poi il racconto minuto per minuto della partita.

Grave perdita del Lipsia rispetto agli ottavi di finale: non ci sarà Werner, ormai un nuovo giocatore del . Nagelsmann corre contro il tempo per contare almeno su Poulsen, reduce da un infortunio. Se non dovesse farcela, giocherò Olmo al suo posto. Laimer a dettare i tempi. Klostermann Upamecano e Halstenberg a proteggere la porta di Gulácsi, visto lo stop di Konaté.

Vrsaljko e Correa sono positivi al coronavirus, non giocheranno la gara dei quarti di Champions. Thomas non ci sarà per infortunio, al suo posto Herrera con Saul. In attacco spazio per Morata e Diego Costa, ma Joao Felix scalpita per partire dal 1'.

LIPSIA (3-5-2): Gulácsi; Klostermann, Upamecano, Halstenberg; Mukiele, Sabitzer, Laimer, Nkunku, Angelino; Olmo, Schick.

ATLETICO MADRID (4-4-2): Oblak; Trippier, Savic, Felipe, Lodi; Koke, Herrera, Saul, Vitolo; Morata, Diego Costa