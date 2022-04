Lipsia-Atalanta dove vederla: Sky, DAZN o TV8? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

LIPSIA-ATALANTA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Lipsia-Atalanta

Lipsia-Atalanta Data: 07-04-2022

07-04-2022 Orario: 18.45

18.45 Canale tv: DAZN , Sky Sport Uno (canale 201 del satellite), Sky Sport 4K (canale 213 del satellite) e Sky Sport (canale 251 satellite)

(canale 201 del satellite), (canale 213 del satellite) e (canale 251 satellite) Streaming: DAZN, Sky GO, NOW

L'Atalanta fa visita al Lipsia per il primo atto dei quarti di finale di Europa League.

La formazione allenata da Gian Piero Gasperini si è ritagliata un posto tra le prime otto del torneo al culmine di un lungo e tortuoso percorso iniziato dai gironi di Champions League: dopo aver chiuso al terzo posto alle spalle di Villarreal e Manchester United, i bergamaschi sono 'retrocessi' nel tabellone della seconda rassegna continentale per ordine d'importanza.

Ai playoff, la Dea ha liquidato senza troppi patemi l'Olympiakos: 2-1 a Bergamo e 0-3 al Pireo. Agli ottavi, invece, è toccato ad un'altra tedesca incrociare gli orobici, il Bayer Leverkusen. E anche in questo caso stesso esito: pirotecnico 3-2 al Gewiss Stadium e blitz vincente targato Boga alla BayArena.

Il prossimo ostacolo sul cammino di Muriel e compagni è giunta ai quarti senza scendere in campo. Abbinata allo Spartak Mosca negli ottavi di finale, la banda Tedesco ha superato il turno "approfittando" dell'esclusione di tutti i club russi partecipanti alle competizioni UEFA. Prima della mancata doppia sfida contro i russi, anche i tedeschi hanno avviato il proprio percorso continentale dalla prima fase di Champions, chiusa alle spalle di PSG e Manchester City. Ai playoff di Europa League, invece, il Lipsia ha avuto la meglio sulla Real Sociedad: 2-2 in Germania e trionfo per 3-1 in quel di San Sebastiàn.

In questo articolo troverete tutto ciò che è utile sapere su Lipsia-Atalanta: dagli aggiornamenti relativi alle formazioni fino alle indicazioni su come guardare la sfida in diretta tv e streaming.

ORARIO LIPSIA-ATALANTA

Lipsia-Atalanta si giocherà giovedì 7 aprile 2022 alla Red Bull Arena di Lipsia. Il calcio d'inizio è stato fissato alle ore 18.45.

DOVE VEDERE LIPSIA-ATALANTA IN TV

La gara d'andata dei quarti di finale di Europa League verrà trasmessa in diretta su DAZN. Gli abbonati potranno scaricare l'app su una smart tv compatibile oppure collegare il televisore ad una console di gioco come Xbox o PlayStation, ad un TIMVISION BOX, oppure tramite dispositivi come Google Chromecast e Amazon Fire Stick.

La sfida che vedrà la Dea impegnata in Sassonia sarà visibile anche su Sky ai canali Sky Sport Uno (201 del satellite), Sky Sport 4K (213 del satellite) e Sky Sport (251 satellite).

LIPSIA-ATALANTA IN DIRETTA STREAMING

DAZN consentirà di seguire il match in diretta streaming scaricando l'app dedicata su dispositivi mobili oppure collegandosi al portale ufficiale se si effettua l'accesso tramite pc o notebook. Gli abbonati Sky, invece, potranno usufruire del servizio Sky Go, accessibile scaricando l'app su smartphone e tablet o colelgandosi al sito.

La terza opzione è rappresentata da NOW, il servizio streaming on demand di Sky: sarà necessario acquistare il pacchetto 'Sport' prima di poter selezionare la diretta della partita.

Il racconto di Lispia-Atalanta sarà disponibile anche su GOAL grazie alla tradizionale cronaca diretta testuale che vi accompagnerà in tempo permettendovi di seguire in tempo reale tutti i momenti più importanti della notte europea dei bergamaschi.

PROBABILI FORMAZIONI LIPSIA-ATALANTA

André Silva affianca Nkunku con Dani Olmo tra le linee. A centrocampo linea a quattro con Laimer e Kampl centrali, mentre le fasce saranno occupate da Henrics e Tasende. In difesa Simakan, Orban e Gvardiol proteggono la porta di Gulacsi.

L'articolo prosegue qui sotto

Gasperini pronto a lanciare Boga dall'inizio con Malinovskyi-Koopmeiners a rimorchio. Redini del centrocampo in mano a De Roon e Freuler con Maehle e Zappacosta esterni. In porta tocca a Musso, davanti a lui il solito pacchetto difensivo a tre composto da Demiral, Palomino e Djimsiti.

LIPSIA (3-4-1-2): Gulacsi; Simakan, Orban, Gvardiol; Henrics, Laimer, Kampl, Tasende; Dani Olmo; Nkunku, André Silva. All. Tedesco.

ATALANTA (3-4-2-1): Musso; Palomino, Demiral, Djimsiti; Maehle, Freuler, De Roon, Zappacosta; Malinovskyi, Koopmeiners; Boga. All. Gasperini.