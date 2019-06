Lippi rivela: "Ho rifiutato la Roma dopo l'esonero di Di Francesco"

Marcello Lippi attualmente è molto impegnato in , dove ricopre la carica di commissario tecnico della Nazionale. Ma ha sempre un occhio rivolto all' e, intervistato da 'Tuttosport', ha voluto dire la sua su alcuni temi attuali, oltre a rivelare una bella indiscrezione di mercato.

Segui Copa America e Coppa d'Africa live e in esclusiva su DAZN

Si parte proprio con questa confessione, che in Italia non era uscità sulle grandi pagine dei quotidiani online e cartacei.

"Sono stato molto vicino alla , in passato e anche recentemente. Quest’anno, quando stava per andare via Di Francesco. Mi hanno chiamato, mi hanno chiesto la disponibilità ad allenare la Roma, ma ho rifiutato. Ho ringraziato, dicendo che con i club ho chiuso. Faccio ancora un anno in Cina, poi basta. A meno che non andiamo ai Mondiali".