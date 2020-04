Lippi racconta la scelta Grosso: "Tirò l'ultimo rigore perchè era l'uomo degli ultimi minuti"

L'ex commissario tecnico della Nazionale azzurra ha svelato perchè fu proprio l'esterno a calciare il rigore decisivo al Mondiale 2006.

Sono passati quasi quattordici anni da quell'estate 2006. Estate memorabile per gli amanti del calcio, e non solo. Anche chi non tifava veniva trascinato nei festeggiamenti per il successo al Mondiale. Eroe di quel torneo, tra tutti, Fabio Grosso. Rigore procurato contro l' , goal alla , penalty per sollevare il trofeo.

Grosso giocò un torneo perfetto risultando decisivo in ben tre occasioni, qualcosa che il commissario tecnico di quella Nazionale, Marcello Lippi, non ha mai dimenticato. In auto-isolamento come metà pianeta terra, l'ex allenatore dell'Italia ha raccontato quel 2006 dalla sua Viareggio.

Ospite in radio a 'Un giorno da pecora', Lippi ha svelato perchè fu Grosso a tirare il quinto rigore contro la :

Altre squadre

"I più bravi erano già stati designati e mi venne in mente che Grosso aveva provocato il rigore con l'Australia al novantesimo, e aveva segnato contro la Germania allo scadere del secondo tempo supplementare. Così gli dissi: il quinto lo batti tu, sei l'uomo degli ultimi minuti. Lui mi disse: 'ma come, io?'...".

Inutile dire che quella scelta è stata perfetta, figlia di quell'onnipotenza attorno a Grosso in quel 2006. Se la Nazionale di quel Mondiale era piena di campioni e fuoriclasse, a venire fuori come massimo eroe fu il giocatore più inaspettato, immortale dopo le sfide in terra tedesca.

A Lippi non è certo andato sempre tutto bene come ovvio. In queste settimane di isolamento insieme alla moglie ha riguardato tutte le partite del Mondiale 2006, ma anche le altre finali:

"Quella che mi ha lasciato più l'amaro in bocca è la sconfitta in a Manchester, la partita persa ai rigori contro il ".

La finale di Berlino invece fu il più più alto:

"La rivedo spesso, l'avrò rivista una ventina di volte. Finisce sempre bene per noi...".

Incastonata nella storia, immutabile.