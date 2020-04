Lippi e la furia di Gattuso in casa dell'Olanda: "Ma dove cazzo volete andare..."

L'Europeo è stato rinviato all'anno prossimo e l' di Mancini avrà un ulteriore anno per preparare la competizione. Tra gli eroi del passato azzurro c'è sicuramente Marcello Lippi, che oggi ricorda i successi di qualche anno fa raccontando un particolare aneddoto.

Intervistato ai microfoni de 'La Gazzetta dello Sport', l'ex ct svela quella reazione di Rino Gattuso nel tunnel degli spogliatoi di Amsterdam prima dell'amichevole con l' :

Due test amichevoli contro avversari di lusso, due netti successi che provarono la forza di quella che sarebbe diventata la squadra campione del Mondo:

"La sera del 4-1 alla il povero Schumacher venne negli spogliatoi di Firenze per complimentarsi e lo presero in giro. Sì, eravamo forti. Lo siamo anche oggi e spero accada lo stesso anche al di fuori del calcio".

Secondo Lippi l'Italia di oggi può replicare quel successo e Mancini avrà a disposizione anche Zaniolo:

"Mi spiace per l’Europeo saltato, ma l’Italia è così forte che farà benissimo anche nel 2021. E aggiungo, con la passione con cui un nonno può seguire il nipote: recupererà giocatori importanti come Zaniolo. Magari per Mancini potrebbe essere quello che è stato per noi Totti".