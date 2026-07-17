Domande e risposte su Lionel Messi: tutto ciò che c'è da sapere sulla leggenda della Nazionale Argentina

Quanti anni ha Leo Messi?

Lionel Andrés Messi Cuccittini ha da poco compiuto 39 anni, essendo nato nella città argentina di Rosario il 24 giugno 1987.

Messi ha origini italiane?

Sì, possiede chiare origini italiane da entrambe le linee familiari (il cognome della madre è Cuccittini). Nello specifico, uno dei suoi trisavoli paterni emigrò in Argentina partendo proprio da Recanati, nelle Marche.

Quanti Palloni d'Oro ha vinto Messi?

Nel corso della sua straordinaria carriera, Leo Messi ha conquistato la bellezza di 8 Palloni d'Oro, un record assoluto e finora insuperato nella storia di questo prestigioso riconoscimento calcistico.

Quanti Mondiali ha vinto Messi?

Allo stato attuale, ha vinto un solo Campionato del Mondo, trionfando nell'edizione di Qatar 2022. Attualmente sta disputando l'edizione del 2026, dove ha appena guidato l'Argentina in finale superando l'Inghilterra in semifinale per 2-1.

Quante Champions League ha vinto Messi?

Lionel Messi ha sollevato il trofeo della UEFA Champions League in 4 occasioni, trionfando sempre indossando la maglia del Barcellona negli anni 2006, 2009, 2011 e 2015.

Ha vinto più trofei Messi o Maradona?

Messi ha vinto un numero di titoli nettamente superiore rispetto a Diego Armando Maradona. Con ben 46 trofei di squadra in bacheca, l'attuale capitano dell'Argentina è ufficialmente il calciatore più titolato della storia.

Ha vinto più titoli Messi o Cristiano Ronaldo?

Lionel Messi ha conquistato più trofei di squadra rispetto a Cristiano Ronaldo. Messi primeggia con i suoi 48 titoli ufficiali vinti in carriera, staccando il fuoriclasse portoghese che attualmente è fermo a 36 trofei.

In quali squadre ha giocato Messi?

Escludendo le parentesi giovanili al Newell's Old Boys, da professionista ha indossato le maglie di soli tre club: il Barcellona in Spagna, il Paris Saint-Germain (PSG) in Francia e l'Inter Miami CF negli Stati Uniti.

Quanti goal ha fatto Messi con la Nazionale argentina?

Con le straordinarie prestazioni e le 8 reti segnate durante il torneo iridato del 2026, Messi ha raggiunto quota 125 goal complessivi realizzati con la maglia dell'Albiceleste, di cui detiene ogni record di marcatura.

Quanti goal ha segnato in carriera Messi?

Considerando tutte le reti realizzate tra squadre di club e la Nazionale argentina, Lionel Messi ha totalizzato la cifra monstre di 919 goal ufficiali complessivi.

In che squadra gioca oggi Messi?

A partire dall'estate del 2023, la "Pulce" è un tesserato dell'Inter Miami CF, franchigia statunitense con sede in Florida che milita attualmente nel campionato di Major League Soccer (MLS).

Quanto guadagna Messi?

Secondo l'ultima classifica di Forbes del 2026, Messi percepisce introiti totali stimati in 140 milioni di dollari annui, derivanti dai circa 28,3 milioni di stipendio base in MLS e da ricchissimi accordi di sponsorizzazione.

Quando si ritira Messi?

Attualmente, Messi non ha ancora annunciato una data ufficiale per il suo addio al calcio. Ha recentemente dichiarato che continuerà a giocare finché il calcio continuerà a divertirlo e si sentirà fisicamente utile alla squadra. Il suo contratto con l'Inter Miami scadrà il 31/12/2028.

Qual è il soprannome di Messi?

Il soprannome più celebre e universalmente conosciuto di Lionel Messi è "La Pulce" (in spagnolo La Pulga ), appellativo nato fin dalle giovanili a causa della sua statura minuta associata a un'incredibile e sfuggente rapidità in campo.

Chi è la moglie di Messi?

Dal 2017 è felicemente sposato con Antonela Roccuzzo, modella e imprenditrice argentina che conosceva fin dall'infanzia nella loro città natale di Rosario, e che è da sempre considerata il suo primo e unico amore.

Quanti figli ha Leo Messi?

Dal solido legame con Antonela Roccuzzo sono nati tre figli maschi: Thiago (venuto alla luce nel 2012), Mateo (nato nel 2015) e l'ultimogenito Ciro (nato nel 2018), tutti sempre pronti a supportarlo dagli spalti.

Quanto è alto Lionel Messi?

La statura ufficiale di Lionel Messi è di 170 centimetri, un'altezza raggiunta grazie anche alle specifiche cure ormonali a cui si sottopose da giovanissimo appena giunto in Spagna.