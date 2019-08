Lionel Messi firma per lo Junkeren, in Norvegia: ma è solo un caso di omonimia

Il 16enne Daniel Are Knutsen ha legalmente cambiato il suo nome all'anagrafe, chiamandosi Lionel messi. Giocherà nella terza serie norvegese.

La notizia arriva direttamente dalla Norvegia: Lionel Messi ha firmato per lo Junkeren, club di terza divisione. Ovviamente però non si tratta della stella del , ma di un caso di omonimia.

La storia è quasi surreale. Tale Daniel Are Knutsen è un giocatore di 16 anni che ha come idolo proprio Lionel Messi. Come racconta lui stesso, ha voluto cambiare il nome per somigliare il più possibile alla Pulce.

"Avevo in mente già da tempo di cambiare nome. Così appena l'ho potuto fare, non ho visto alternative migliori di Lionel Messi. Lui è il mio idolo, cerco di imitarlo anche nello stile di gioco. Ovviamente so che è impossibile diventare come lui, ma farò tutto il possibile".

Ci sarà quindi un Messi pronto a giocare in Norvegia. Anche se il tecnico della squadra, Runar Bo Eriksen, ha un po' frenato le aspettative del 16enne, prima di lanciarsi ad una battuta.