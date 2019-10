Il Lione ha scelto Rudi Garcia: sostituirà Sylvinho

L'ex Roma Rudi Garcia pronto a prendere il posto di Sylvinho al Lione: l'allenatore francese è svincolato dopo l'avventura al Marsiglia.

Rudi Garcia è pronto a tornare a lavoro in panchina dopo l'ultima avventura al : l'ex allenatore della è infatti pronto a prendere il posto di Sylvinho, esonerato dal dopo il brutto avvio di stagione.

Secondo quanto riferito dai media francesi, l'allenatore francese è in città per sostituire il brasiliano, che lascia il Lione in una posizione di classifica problematica con soli 9 punti in nove giornate di campionato.

Rudi Garcia ha battuto la concorrenza di Laurent Blanc: il nome del nuovo tecnico sarà annunciato entro poche ore, sfumata la pista che porta a Jocelyn Gouvernnec.

L'ex Roma è pronto a tornare in campo dopo l'ultima esperienza al Marsiglia chiusa lo scorso 30 giugno 2019 con 142 presenze e una media punti di 1,68 punti a partita.