Lione-Reims dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv e diretta streaming

L'Olympique Lione sfida lo Stade Reims nella 29ª giornata della Ligue 1: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

L'Olympique di Rudi Garcia sfida in casa lo Stade di David Guion nell'anticipo del venerdì della 29ª giornata di . La partita si giocherà al Parc OL a porte chiuse per l'emergenza Coronavirus.

L'OL, che sfiderà più avanti la nel ritorno degli ottavi di finale di (la partita è stata rinviata visto che i bianconeri sono in quarantena precauzionale dopo che Rugani ha contratto il Covid-19), è settimo in classifica assieme a e a quota 40 punti, frutto di 11 vittorie, 7 pareggi e 10 sconfitte, mentre i rossobianchi sono quinti assieme al con 41 punti e un cammino di 10 vittorie, 11 pareggi e 7 sconfitte.

Negli 11 precedenti finora disputati in Ligue, il bilancio è favorevole ai padroni di casa che hanno ottenuto 5 vittorie, 4 sconfitte e 2 pareggi. L'Olympique Lione è reduce da un pareggio, 2 vittorie e una sconfitta contro il nell'ultimo turno del massimo campionato francese, il Reims invece viene da 2 vittorie e 2 pareggi nelle ultime 4 giornate.

Moussa Dembelé è il bomber del Lione con un bottino di 16 goal realizzati, mentre Boulaye Dia è il miglior marcatore del Reims con 7 reti segnate. In questa pagina tutte le informazioni su Lione-Reims: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

ORARIO LIONE-REIMS

Lione-Reims si disputerà la sera di venerdì 13 marzo 2020 nel palcoscenico del Parc OL di Lione a porte chiuse. Il fischio d'inizio della gara, che sarà arbitrata dal signor Jerome Miguelgorry, è previsto per le ore 20.45. Sarà il 12° confronto fra le due formazioni in Ligue 1.

La sfida Lione-Reims sarà trasmessa in esclusiva in diretta da DAZN, che detiene i diritti della Ligue 1, e sarà visibile per i suoi abbonati anche sulle moderne smart tv compatibili con la app e su tutti i televisori collegati ad una console PlayStation 4 o Xbox (Xbox One, Xbox One S, Xbox One X), oppure a un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.

Gli utenti DAZN abbonati a Sky potranno inoltre seguire la partita in tv anche attraverso la app disponibile sul decoder Sky Q. La telecronaca della gara sarà curata da Ricky Buscaglia.

Gli abbonati DAZN potranno seguire Lione-Reims in diretta streaming anche su dispositivi mobili quali tablet e smartphone, scaricando la app per sistemi iOS e Android e successivamente avviandola e selezionando la partita dal palinsesto, e sul proprio pc o notebook, collegandosi con il sito ufficiale della piattaforma.

Al termine della gara, gli highlights e l'evento integrale saranno resi disponibili per la visione on demand.

Visto il rinvio della gara di Champions League contro la Juventus, Rudi Garcia dovrebbe mandare in campo al Parc OL la miglior formazione. Il modulo potrebbe essere il 3-5-2. Davanti al portiere Anthony Lopes, Marcelo, Andersen e Marçal potrebbero comporre la difesa a tre, con Denayer che non sarà della partita. Sulla fascia destra Tete rileverà l'indisponibile Dubois, con Cornet a sinistra (assente Youssouf Koné) e in mezzo Guimarães favorito su Thiago Mendes in regia e Aouar e Tousart mezzali. Davanti Moussa Dembelé e Toko Ekambi dovrebbero comporre il tandem offensivo, mentre partirà probabilmente dalla panchina Terrier.

Guion dal canto suo dovrebbe affidarsi al 4-2-3-1. Davanti al portiere Rajkovic, nella difesa a quattro a destra agirà Foket, con Kamara a sinistra al posto dello squalificato Konan e Maresic e Abdelhamid a comporre la coppia centrale. Non acora recuperato Disasi. In mediana, assente Chavalerin per un problema muscolare, sarà Cassamá ad affiancare Romao. Davanti come centravanti Boulaye Dia potrebbe spuntarla su El Bilan Touré. Alle sue spalle spazio a sinistra ad uno fra Mbuku e Zeneli sulla linea della trequarti accanto a Doumbia e Dingomé.

LIONE (3-5-2): Lopes; Marcelo, Andersen, Marçal; Tete, Aouar, Guimarães, Tousart, Cornet; M. Dembelé, Toko Ekambi.

REIMS (4-2-3-1): Rajkovic; Foket, Maresic, Abdelhamid, H. Kamara; Romao, Cassamá; Doumbia, Dingomé, Mbuku; Dia.