Lione, qualificazione con rissa e Depay esplode: "I tifosi ci hanno sputato in faccia"

Neppure la qualificazione agli ottavi di è bastata a calmare le acque intorno al . Anzi, al fischio finale della gara contro il , si è scatenata una vera e propria rissa tra Memphis Depay e un tifoso entrato sul terreno di gioco per contestare Marcelo.

Depay, una volta visto lo striscione contro il compagno, si è immediatamente scagliato verso il tifoso obbligando gli steward ad intervenire mentre gli altri giocatori accorrevano per fermare il loro capitano.

L'attaccante, autore peraltro del goal decisivo per la qualificazione del Lione agli ottavi di Champions League, a fine partita ha lanciato pesanti accuse nei confronti dei tifosi chiedendo l'intervento del club.

"Ci hanno letteralmente sputato in faccia, non ho mai visto una cosa simile. Sono furioso. Ci siamo qualificati dando tutto. Sapevamo l’importanza della partita, ma è stata davvero dura sapendo che uno dei nostri è in conflitto con i tifosi. Devo controllarmi perché non ho voglia di reagire come facevo una volta".

Depay infine ha spiegato i motivi della sua reazione, che ora potrebbe costargli un provvedimento disciplinare da parte dell'UEFA.

"Non ha senso giocare in uno stadio pieno se dopo non puoi festeggiare con i tifosi. Siamo una squadra unita, ma i tifosi non vogliono essere uniti con la loro squadra. C’è qualcosa che non va. Anche se lo spogliatoio resta unito. L’abbiamo dimostrato in campo”.