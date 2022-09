Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione.

LIONE-PSG: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

• Partita: Lione-PSG

• Data: domenica 18 settebre 2022

• Orario: 20:45

• Canale TV: Sky

• Streaming: Sky Go

Big match in Ligue 1. Il PSG campione in carica e che continua a coltivare il sogno di vincere la Champions League si reca in casa del Lione, squadra che nel primo decennio degli anni 2000 dominava letteralmente il campionato francese.

La squadra di Galtier è reduce dall'impegno infrasettimanale contro il Maccabi Haifa in Champions League, incontro in cui gli israeliani hanno messo più in difficoltà del previsto i parigini.

Il Lione invece vuole riscattare il passo falso dell'ultimo turno, quando è uscito sconfitto dalla partita in casa del Monaco, per mantenere vive le ambizioni di tornare in Champions League e non perdere troppo terreno sulle rivali.

ORARIO LIONE-PSG

La sfida di Ligue 1 tra Lione e PSG si disputerà domenica 18 settembre alle ore 20:45 presso lo stadio Parc Olympique Lyonnais di Lione.

DOVE VEDERE LIONE-PSG IN TV

L'incontro è trasmesso da Sky. Per vederlo bisognerà dunque avere un abbonamento attivo ai pacchetti Sport o Calcio e sintonizzarsi sul canale Sky Sport Football (numero 203).

LIONE-PSG IN DIRETTA STREAMING

La partita sarà visibile anche in streaming tramite Sky Go, app creata dal broadcaster per i propri abbonati e disponibile sia da pc fisso sia da dispositivo mobile come smartphone, tablet e notebook.

PROBABILI FORMAZIONI LIONE-PSG

LIONE (3-5-2): Anthony Lopes; Tagliafico, Gusto, Lukeba; Tolisso,Thiago Mendes, Caqueret, Tete, Lepenant; Lacazette, Toko Ekambi.

PSG (4-3-3): Donnarumma; Juan Bernat, Sergio Ramos, Marquinhos, Hakimi; Danilo Pereira, Verratti, Vitinha; Messi, Neymar, Mbappe.