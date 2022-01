Lione-PSG dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

LIONE-PSG: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

• Partita: Lione-PSG

• Data: domenica 9 gennaio 2022

• Orario: 20:45

• Canale TV: Sky Sport Uno, Sky Sport Football (numeri 201 e 203)

• Streaming: Sky Go

Dopo la pausa invernale di Ligue e la Coppa di Francia, che ha inaugurato il calcio transalpino nel 2022, riecco il campionato. Tutti gli occhi dei tifosi transalpini su Lione-PSG, grande classica del torneo, che darà il via al girone di ritorno.

IL PSG è largamente in fuga in testa come di consueto, tanto da aver messo insieme 46 punti: ben 13 in più rispetto alle seconde, Nizza e Marsiglia. L'OM ha comunque una gara in meno, ma la distanza tra la capolista e le inseguitrici è comunque siderale.

E il Lione? Al top in Europa, la squadra transalpina è stata ampiamente deluente, visti i soli 24 punti ottenuti nelel 18 gare giocate: lontana dalla zona continentale, la squadra allenata da Peter Bosz spera di dare una svolta alla propria annata proprio contro il PSG di Pochettino.

In questo articolo troverete tutte le indicazioni utili su Lione-PSG: dalle formazioni della gara a dove vederla in tv e in streaming.

ORARIO LIONE-PSG

La sfida tra Lione e PSG è prevista domenica 9 gennaio 2022 alle ore 20:45. Il match verrà disputato a Lione, nello stadio Parc Olympique Lyonnais.

DOVE VEDERE LIONE-PSG IN TV

Lione-PSG sarà visibile in diretta esclusiva tv su Sky. Gli abbonati potranno assistere al match sintonizzandosi sui canali Sky Sport Uno (numero 201) e Sky Sport Football (numero 203). Condizione necessaria è avere un abbonamento attivo al servizio.

DOVE VEDERE LIONE-PSG IN STREAMING

Lione-PSG sarà disponibile in streaming su pc, tablet o smartphone utilizzando Sky Go, il servizio di streaming offerto dalla piattaforma agli abbonati. Da dispositivo fisso bisognerà collegarsi al sito internet, mentre per quelli mobili è sufficiente scaricare l'applicazione.

IN DIRETTA SU GOAL

Potrete seguire l'incontro Lione-PSG anche su GOAL con la nostra telecronaca testuale, che vi accompagnerà dal prepartita alle formazioni ufficiali, fino alla descrizione delle azioni salienti del match.

PROBABILI FORMAZIONI LIONE-PSG

LIONE (3-4-2-1): Lopes; Lukeba, Boateng, Da Silva; Gusto, Mendes, Caqueret, Emerson; Paqueta, Aouar; Dembelé

PSG (4-3-3): Donnarumma; Hakimi, Marquinhos, Diallo, Bernat; Wijnaldum, Verratti, Gueye; Messi, Mbappé, Di Maria. Allenatore: Pochettino.