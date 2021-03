Lione-PSG dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

L'Olympique Lione sfida il PSG nel big match della 30ª giornata della Ligue 1: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

LIONE-PSG: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Lione-PSG

Data: 21 marzo 2021

Orario: 21.00

Canale tv: DAZN

Streaming: DAZN

L'Olympique Lione di Rudi Garcia ospita il PSG di Mauricio Pochettino nel big match della 30ª giornata di Ligue 1. La squadra del presidente Aulas e i parigini dividono il 2° posto in classifica a quota 60 punti, con un distacco di 3 lunghezze dal Lille capolista: di 19 vittorie, 3 pareggi e 7 sconfitte il cammino dei parigini, di 17 successi, 9 pareggi e 3 k.o. quello dell'OL.

Nei 69 precedenti fra le due formazioni in Ligue 1, il PSG è in vantaggio nelle statistiche con 29 vittorie a fronte di 20 pareggi e altrettanti successi del Lione. Il PSG, tuttavia, non ha vinto alcuna delle quattro sfide in questa Ligue 1 contro squadre nei primi quattro posti (un pareggio e 3 sconfitte), mentre il Lione è imbattuto in queste gare (2 vittorie e un pareggio).

L'OL è inoltre la squadra che ha battuto più volte la corazzata PSG in Ligue 1 da quando alla proprietà del club c'è la Qatar Sports Investments: 5 i successi, 3 i pareggi e 11 le sconfitte.

Il Lione viene da 2 pareggi e 2 vittorie nelle ultime 4 gare disputate nel torneo, il PSG invece ha ottenuto 2 sconfitte e 2 successi nelle precedenti 4 giornate. Sarà la 22ª volta che Rudi Garcia sfida i parigini in campionato: l'ex allenatore della Roma ha vinto 4 partite su 21, appena il 19% delle gare giocate.

Memphis Depay è il miglior marcatore del Lione con 14 reti all'attivo, mentre il fuoriclasse francese Kylian Mbappé è il capocannoniere della Ligue 1 a quota 18 goal. In questa pagina tutte le informazioni su Lione-PSG: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

ORARIO LIONE-PSG

Lione-PSG si disputerà la sera di domenica 21 marzo 2021 nel palcoscenico del Parc OL di Lione. Il fischio d'inizio della gara, che sarà la 70ª in Ligue 1 fra le due formazioni, è in programma alle ore 21.00.

Il big match Lione-PSG sarà trasmesso in diretta streaming da DAZN e sarà visibile per i suoi clienti anche sulle smart tv di ultima generazione e su tutti i dispositivi collegati ad una console PlayStation 4 o 5 o Xbox (modelli One, One S, One X, Series X, Series S), oppure a dispositivi quali Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.

Gli utenti in possesso di un abbonamento Sky potranno vedere la partita in tv anche grazie alla app presente sul decoder Sky Q. La telecronaca della gara sarà curata da Andrea Calogero, con il commento tecnico di Roberto Cravero.

Chi lo preferisse, mediante DAZN, potrà seguire Lione-PSG in diretta streaming anche su dispositivi quali smartphone e tablet, scaricando la app per sistemi iOS e Android, avviandola e selezionado la partita dal palinsesto, e sul proprio personal computer e notebook, collegandosi semplicemente al sito ufficiale della piattaforma.

Al termine del confronto gli highlights e l'evento integrale saranno messi a disposizione degli utenti per la visione on demand.

Goal darà ai suoi lettori la possibilità di seguire il big match di Ligue 1, Lione-PSG, anche in diretta testuale sul sito. Collegandovi con il portale, avrete gli aggiornamenti live minuto per minuto, dal calcio d'inizio al fischio finale.

Rudi Garcia potrebbe affidarsi al 4-3-3. Davanti, Depay agirà da centravanti, con Slimani, favorito su Cherki, e Toko Ekambi come esterni offensivi. A centrocampo Thiago Mendes sarà il playmaker, con Aouar e Paquetà (favorito su Caqueret) come mezzali. In difesa Dubois e De Sciglio saranno i terzini, con Marcelo e Denayer a comporre la coppia centrale difensiva. Fra i pali ci sarà Anthony Lopes.

Pochettino dovrebbe mandare in campo i parigini con il 4-2-3-1. Davanti a Keylor Navas, in difesa a destra potrebbe rivedersi dal 1' Florenzi, con Kurzawa a sinistra e Marquinhos e Diallo centrali. In mediana Verratti e Gueye sono in ballottaggio per una maglia accanto a Paredes. Sulla trequarti Di Maria, Rafinha e Kean (favorito su Draxler) sosterranno il centravanti Mbappé. Dalla panchina Icardi.

LIONE (4-3-3): Anthony Lopes; Dubois, Marcelo, Denayer, De Sciglio; Aouar, Thiago Mendes, Paquetá; Slimani, Depay, Toko Ekambi.

PSG (4-2-3-1): Keylor Navas; Florenzi, Marquinhos, Diallo, Kurzawa; Verratti, Paredes; Di Maria, Rafinha, Kean; Mbappé.