Lione, il preparatore Rongoni: "Sogno un casino enorme alla Juventus"

La è finita, la dovrebbe - condizionale d'obbligo - ricominciare a giugno. Un probabile vantaggio per la , che presumibilmente sfiderà il nel ritorno degli ottavi di finale di . E anche in ne sono consapevoli.

Ne è consapevole soprattutto l'italiano Paolo Rongoni, che attualmente ricopre il ruolo di preparatore atletico del Lione, lavorando dunque a stretto contatto con Rudi Garcia. Nelle scorse ore l'emittente di stampo laziale 'Radio Incontro Olympia' lo ha sentito telefonicamente per parlare soprattutto dell'anniversario del 26 maggio 2013, ovvero della finale-derby di Coppa decisa da Lulic. Ma alla fine ci è scappato anche un commento sulla gara contro la .

"Vi dico qual è il mio sogno segreto? Ve lo dico, sperando che si realizzi: che la si porti a casa lo scudetto, che la Juventus ci affronti il giorno dopo averlo perso, che ci sia un casino enorme e che noi le diamo il colpo di grazia (ride, ndr)".

Altre squadre

"Secondo me loro arriveranno più in forma per aver giocato 10 partite e l'unica cosa che potrebbe avvantaggiarci è che le cose non vadano bene, che si crei un maremoto interno. Anche perché oggi noi abbiamo difficoltà anche a giocare le amichevoli: se vogliamo disputarne una dobbiamo andare in , oppure in o in , che come noi hanno fermato il campionato. Diventa difficile da un punto di vista logistico confrontarci con la Juve".