Lione, paura a Marsiglia: pullman preso d'assalto dai tifosi rivali

Il pullman del Lione è stato preso a sassate mentre si dirigeva al Velodrome, il presidente Aulas furioso:"La nostra sicurezza non è stata garantita".

I momenti che hanno preceduto il big match della tredicesima giornata di sono stati spaventosi per i giocatori del : il pulmann dell'OL, infatti, è stato preso a sassate e bastonate dai tifosi del mentre si dirigeva al 'Velodrome' per la partita.

Segui la Ligue 1 in diretta streaming su DAZN

Gli eventi sono stati molto simili a quelli accaduti a Buenos Aires prima della 'Partita del secolo' fra Boca Juniors e River Plate, dove in quell'occasione è stato il pullman 'xeneizes' ad essere stato colpito con sassi e fumogeni, causando dei feriti tra le fila dei Boquensi e il clamoroso rinvio della partita. L'assalto al Lione non ha portato a misure così drastiche dalla federazione francese, ma il club transalpino ha voluto esprimere la propria indignazione sul suo profilo 'Twitter'.

La sécurité des joueurs, du staff et des dirigeants n’a pas été assurée durant le trajet au stade.

Apres les menaces envers l’équipe et Rudi Garcia tout l’après midi sur les réseaux sociaux, 5 impacts ont été constatés sur le bus menant l’équipe au stade. #OMOL pic.twitter.com/OsCuAfTE7i — Olympique Lyonnais (@OL) November 10, 2019

La serie di sfortunati eventi che ha colpito il Lione non si è fermata con i vetri infranti dai sassi, ma è proseguita sul campo dove il Marsiglia è riuscito ad avere la meglio sulla squadra di Rudi Garcia per 2-1 grazie alla doppietta di Dimitri Payet. Il presidente dell'OL Aulas nel post partita ha espresso tutta la sua rabbia per i fatti accaduti alla sua squadra.