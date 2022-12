Lione-Monza 1-2: vittoria di prestigio, Pablo Marì torna in campo dopo 56 giorni

Caprari e Dany Mota firmano il prestigioso successo del Monza contro il Lione, contraddistinta anche dal ritorno in campo del difensore.

Vittoria prestigiosa in amichevole per il Monza di Palladino, che ha superato il Lione per 2-1. Un match che porta ad un passo in avanti ulteriore per i brianzoli, ottimi nelle ultime settimane prima della sosta dopo un avvio decisamente in salita.

Notizia nella notizia, quella più importante, è sicuramente il ritorno di Pablo Marì. Il giocatore spagnolo era fermo da ottobre, ovvero da quando aveva subito la nota aggressione in un centro commerciale: accoltellato alla schiena, si era temuto inizialmente il peggio per l'ex Arsenal.

Recupero lampo per Marì, che potrebbe essere dunque già in campo in gara ufficiale a inizio 2023.

A trovare la via del goal per la vittoria contro il Lione sono stati Dany Mota nel primo tempo e Caprari nella ripresa, mentre la rete dei francesi è arrivata solamente al 92' con Lukeba.

Vantaggio arrivato al 25' con Mota, abile a sfruttare la respinta di Lopes sull'iniziale conclusione di Carlos Augusto. Il goal di Caprari è invece arrivato per il raddoppio dopo un brutto errore della difesa transalpina.

Il prossimo 4 gennaio il Monza tornerà in campo per la nuova giornata di Serie A, la prima dopo la sosta: trasferta al Franchi per affrontare la Fiorentina di Vincenzo Italiano.

IL TABELLINO

LIONE-MONZA 1-2

MARCATORI: 25' Dany Mota (M), 63' Caprari (M), 92' Lukeba (L)

LIONE (4-3-3): Lopes; Henrique, Lukeba, Diomande, Gusto (55' Da Silva); Mendes (68' Lepenant), Caqueret (68' Reina-Adelaide), Tolisso (63' Faivre), Aouar (68' Cherki), Dembele (68' Tete), Lacazette (68' Toko Ekambi).

MONZA (3-4-3): Di Gregorio; Marlon (78′ Carboni), Caldirola (78′ Pablo Mari), Izzo (72′ Antov); Donati (78′ D’Alessandro), Rovella, Pessina (88′ Barberis), Carlos Augusto; Ciurria (78′ Machin), Dany Mota (72′ Gytkjaer), Petagna (61′ Caprari).