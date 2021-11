Lione-Marsiglia dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

LIONE-MARSIGLIA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

P artita: Lione-Marsiglia

Lione-Marsiglia Data: 21 novembre 2021

21 novembre 2021 Orario: 20:45

20:45 Canale tv: Sky Sport Football (canale 203 del satellite)

Streaming: Sky Go, NOW

Sfida sentitissima in Francia tra due delle formazioni più rappresentative della Ligue 1: Lione e Marsiglia si affrontano per la quattordicesima giornata del campionato francese.

Avvio di stagione altalenante per la formazione di Peter Bosz, che nell'ultimo turno ha perso malamente in casa del Rennes per 4-1: sotto di 4 reti, al 93' è arrivato il goal della bandiera dell'ex Milan Lucas Paquetà.

Gara importante, invece, per il Marsiglia, che con una vittoria accorcerebbe sul secondo posto: la squadra di Jorge Sampaoli non perde dallo scorso 3 ottobre, ma più in generale negli ultimi turn ha mostrato grossa solidità, come contro il Metz ultimo in classifica, gara terminata 0-0.

Il match è uno dei classici di Francia, denominato anche "Olympico" per l'assonanza tra i due nomi: Olympique Lione e Olympique Marsiglia.

In questa pagina troverete tutto su Lione-Marsiglia: dalle ultime relative alle formazioni alle indicazioni su come guardare la sfida in diretta tv e streaming.

ORARIO LIONE-MARSIGLIA

La gara tra Lione e Marsiglia, valida per la quattordicesima giornata di Ligue 1, in programma domenica 21 novembre verrà disputata al "Groupama Stadium", ex "Parc Olympique Lyonnais" di Lione. Il calcio d'inizio è fissato alle ore 20:45.

DOVE VEDERE LIONE-MARSIGLIA IN TV

La sfida tra Lione e Marsiglia sarà visibile in TV sui canali Sky e nello specifico sul canale Sky Sport Football (253 del satellite). Basterà aver sottoscritto e attivato l'abbonamento dedicato.

LIONE-MARSIGLIA IN DIRETTA STREAMING

Sarà possibile seguire in streaming il match tra Lione e Marsiglia sull'app Sky Go, sia su dispositivo mobile che su PC e Notebook: basterà scaricare l'app, accedere con i propri dati e, una volta attivato l'abbonamento dedicato, selezionare l'evento.

L'alternativa è NOW: basterà acquistare uno dei pacchetti disponibili sul sito e sull'app.

PROBABILI FORMAZIONI LIONE-MARSIGLIA

Conferme per Bosz che schiererà il solito 4-3-3: il porta Lopes verrà difeso da Dubois, Denayer, Boateng ed Emerson, reduce dalla parentesi non troppo positiva in Nazionale. In mediana Guimaraes agirà insieme a Mendes e Caqueret alle spalle del tridente composto da Shaqiri, Paquetà e Toko Ekambi.

Sarà il Marsiglia delle certezze per Sampaoli: tra i pali Pau Lopez con Lirola, Saliba, Caleta-Car e Peres in difesa. A centrocampo Gerson e Guendouzi faranno da schermo dietro a Under, Payet e Luis Henrique. L'unica punta sarà Milik.

LIONE (4-3-3): Lopes, Dubois, Denayer, Boateng, Emerson; Mendes, Guimaraes, Caqueret; Shaqiri, Paquetà, Toko Ekambi. All. Bosz.

MARSIGLIA (4-2-3-1): Pau Lopez; Lirola, Saliba, Caleta-Car, Peres; Gerson, Guendouzi; Under, Payet, Luis Henrique; Milik. All. Sampaoli