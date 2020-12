Lione-Juventus Women 3-0: bianconere eliminate dalla Champions

La Juventus Women è fuori dalla Champions: le bianconere perdono anche al ritorno contro le campionesse in carica del Lione.

Troppo forte il , ancora una volta. La Women di Rita Guarino è fuori dalla , eliminata ai sedicesimi dalle pluricampionesse in carica che vincono anche il match del ritorno in , dopo aver sbancato l'Allianz Stadium mercoledì scorso con il risultato di 2-3.

Padrone di casa con il temibile tridente d'attacco composto da Cascarino e Marozsan a supporto di Parris, 3-5-2 per le piemontesi che si presentano al 'Parc OL' con il tandem offensivo Hurtig-Girelli.

Le bianconere partono male e rischiano subito di capitolare sotto i colpi di Cascarino e Parris, che graziano Bacic. Non Marozsan, che sfrutta uno scivolone di Sembrant e sigla il vantaggio francese. L'ungherese naturalizzata tedesca è pericolosa anche alla mezz'ora, ma stavolta la marcatura di Sembrant è efficace.

I ritmi si abbassano, complice la situazione tranquilla in ottica qualificazione per il Lione che amministra senza spingere particolarmente, tranne che per il finale: al minuto 87 è Malard a raddoppiare dopo un ottimo scambio con Marozsan, mentre al 91' Cayman finalizza nel migliore dei modi un'azione avvolgente.