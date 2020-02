Lione-Juventus, spavento per De Ligt: ferita alla testa

Spavento per Matthijs De Ligt intorno alla mezz'ora di Lione-Juventus: un brutto colpo alla testa gli ha procurato una ferita.

Attimi di spavento per le condizioni di Matthijs De Ligt durante il primo tempo di - . Il difensore olandese ha subito un brutto colpo alla testa nell'area avversaria.

Su un'azione da calcio di punizione a favore della sua squadra, il numero 4 bianconero è caduto a terra nel traffico. Sopra di lui sono ricaduti Alex Sandro e Marcelo. De Ligt ha ricevuto un colpo che gli ha procurato una ferita, probabilmente dal piede di uno dei due.

L'ex è stato immediatamente medicato a bordocampo e ha ricevuto le cure del caso, probabilmente qualche punto di sutura, per poi rientrare in campo con la testa fasciata. Rugani si è inizialmente scaldato, prima di tornare a sedersi in panchina.

I pochissimi minuti giocati senza De Ligt sono comunque costati carissimi alla Juventus, visto che proprio in quel frangente il Lione ha trovato il goal dell'1-0 con Tousart.