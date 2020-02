Lione-Juventus: Sarri si aggrappa a Ronaldo, Cuadrado nel tridente

Cristiano Ronaldo contro il Lione cerca il 66° goal nella fase ad eliminazione diretta della Champions; Garcia studia le contro-mosse.

La torna a giocare per quello che è il vero obiettivo stagionale, ovvero la . La squadra di Maurizio Sarri, che nelle ultime settimane ha ripreso positivamente anche il cammino in , non ha intenzione di sbagliare l'appuntamento con il .

Allo Parc OL, stadio del Lione, la Juventus vuole mettere già in chiaro le cose per la partita di ritorno, ipotecando la qualificazione ai quarti di finale. Ma, anche se i bianconeri partono da favoriti sulla carta, non sarà certo un'impresa banale.

Rudi Garcia ha infatti studiato la Juventus e vuole arginare in tutti i modi Cristiano Ronaldo e compagni. La soluzione dell'ex allenatore della sarebbe quella di schierare una difesa a tre, con due esterni tecnici e molte veloci a tutta fascia per mettere in difficoltà i bianconeri.

Le redini del centrocampo saranno affidate a Tousart e Aouar (osservato speciale della Juventus), mentre le sorti offensive sono tutte sulle spalle della stella Dembelé, con Ekmabi a suo supporto.

Ma Cristiano Ronaldo sarà difficile da arginare, anche perché nella fase ad eliminazione diretta si trasforma. Se si considerano infatti solo i goal messi a segno in questa fase della Champons League, il portoghese è a quota 65 marcature. Il secondo nella classifica è Messi, ma con "solo" 46 goal.

La Juventus lo ha comprato per questo e Sarri lo schiera nel tridente, completato da Dybala e da Cuadrado, con Higuain pronto a subentrare dalla panchina. Nonostante non sia in forma eccezionale, Pjanic dovrebbe tornare in regia con Bentancur pronto a scalare da mezzala.

In difesa torna la coppia formata da Bonucci e De Ligt, dopo l'intervallo di Chiellini contro la . Sulle fasce Danilo e Alex Sandro per spingere e fare male al Lione anche dalla difesa.

LIONE (3-5-2): Lopes; Denayer, Marcelo, Marçal; Dubois, Guimaraes, Tousart, Aouar, Cornet; Toko Ekambi, Dembelé.

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; Danilo, De Ligt, Bonucci, Alex Sandro; Bentancur, Pjanic, Rabiot; Cuadrado, Dybala, Cristiano Ronaldo.