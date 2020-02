Lione-Juventus, la moviola: due casi dubbi da rigore, goal annullato a Dybala

La Juventus si arrende al Lione nell'andata degli ottavi di Champions: i bianconeri hanno protestato per due possibili rigori e un goal annullato.

Il cammino nella fase a eliminazione diretta della nella Champions League 2019/20 inizia in salita: il vince 1-0 la gara d'andata grazie a un goal di Tousart. I bianconeri nel finale hanno spinto, senza trovare il goal.

I bianconeri hanno chiuso senza alcun tiro in porta e sono riusciti soltanto a creare alcune occasioni pericolose in area. Chances che si son trasformate soltanto in casi da moviola.

Le recriminazioni sono dovute a due casi dubbi da rigore, che l'arbitro Gil Manzano non ha giudicato irregolari e su cui il Var, per protocollo, non è potuto intervenire, in quanto non considerati chiari errori.

Il primo caso dubbio è una spinta di Denayer su Cristiano Ronaldo mentre provava a colpire di testa, mentre il secondo una trattenuta di Bruno Guimaraes su Dybala mentre controllava il pallone spalle alla porta. Entrambi si sono verificati tra l'80' e il 90'.

La Juventus è anche stata beffata per pochi centimetri: Dybala si è visto annullare un goal per un fuorigioco. L'argentino aveva concluso con il sinistro, ma aveva ricevuto con il piede destro oltre la linea dell'offside.

Segnali di una serata sfortunata per la squadra di Sarri, da dimenticare tra tre settimane all'Allianz Stadium.