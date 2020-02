Lione-Juventus dove vederla: Sky o Mediaset? Canale tv e diretta streaming

L'Olympique Lione sfida la Juventus nell'andata degli ottavi di Champions League: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

Il di Rudi Garcia prova a sbarrare la strada alla di Maurizio Sarri nel suo cammino verso la e ospita i bianconeri nella gara di andata degli ottavi di finale del massimo torneo continentale.

I francesi si sono qualificati alla fase ad eliminazione diretta grazie alla 2ª posizione nel Gruppo G alle spalle del , mentre la Vecchia Signora ha dominato il Gruppo D, vinto davanti agli spagnoli dell' .

Sono 2 i precedenti fra le due formazioni in Champions League, e risalgono alla fase a gironi dell'edizione 2016/17: sconfitta nella gara di andata in per l'OL, e pareggio nel ritorno allo Stadium. Non è andata meglio ai transalpini negli altri 2 unici precedenti fra le due squadre nelle Coppe europee, con 2 sconfitte (fra cui quella casalinga ancora una volta per 0-1) nei quarti di finale dell' 2013/14.

Altre squadre

Sebbene il Lione sia la formazione francese che ha raggiunto più di tutte la fase ad eliminazione diretta della Champions League, ben 11 volte, l'ultima qualificazione ai quarti di finale risale a 10 anni fa, ovvero all'edizione 2009/10. La Juventus invece ha superato la fase a gironi per la sesta volta consecutiva, nuovo suo primato storico, e in 4 delle ultime 5 edizione (unica eccezione il 2015/16) ha superato gli ottavi di finale.

Di recente i bianconeri hanno fatto bene in trasferta nella fase ad eliminazione diretta, con appena una sconfitta nelle ultime 7 gare fuori casa nella competizione (il 2-0 al Wanda Metropolitano contro l'Atletico Madrid nella scorsa stagione).

L'olandese Memphis Depay è il miglior marcatore del Lione in Champions League con 5 goal realizzati, ma non sarà della partita per infortunio. Fra i bianconeri primeggia invece l'argentino Paulo Dybala, arrivato a quota 3 reti. In questa pagina tutte le informazioni su Lione-Juventus: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

LIONE-JUVENTUS: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Lione-Juventus

Lione-Juventus Data: 26 febbraio 2020

26 febbraio 2020 Orario: 21.00

21.00 Canale : Sky

Sky Streaming: Sky Go e Now Tv

ORARIO LIONE-JUVENTUS

Lione-Juventus si disputerà la sera di mercoledì 26 febbraio 2020 nel palcoscenico del Parc OL di Lione. Il fischio d'inizio della gara, che sarà diretta dallo spagnolo Jesus Gil Manzano, è in programma per le ore 21.00. Sarà il 3° confronto fra le due squadre in Champions League.

La sfida Lione-Juventus sarà trasmessa in esclusiva in diretta televisiva da Sky e andrà in onda sui canali Sky Sport Uno (numero 201 del satellite, numero 472 e 482 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 252 del satellite). La telecronaca della gara sarà curata da Riccardo Trevisani, con il supporto di Daniele Adani al commento tecnico.

Dopo la gara sarà possibile vedere gli highlights della partita e le interviste ai protagonisti in campo e ai due allenatori nel corso del programma 'Studio - Champions League Show', condotto da Ilaria D'Amico, con la partecipazione di Esteban Cambiasso, Fabio Capello, Alessandro Costacurta e Paolo Condò.

Gli abbonati Sky avranno la possibilità di vedere Lione-Juventus anche in diretta mediante Sky Go, sia sul proprio pc o notebook, collegandosi con il sito ufficiale della piattaforma, sia su dispositivi mobili quali tablet e smartphone, scaricando l'apposita app per sistemi iOS e Android.

In alternativa c'è anche l'opzione Now Tv, il servizio di streaming live e on demand di Sky, che permette di vedere il meglio della programmazione sportiva della tv satellitare acquistando uno dei pacchetti offerti.

Rudi Garcia non avrà a disposizione la stella Memphis Depay, ancora ai box per infortunio e pensa come soluzione tattica a un più prudente 3-5-2 rispetto al consueto 3-4-1-2 dell'OL. Ad essere sacrificato potrebbe essere dunque il trequartista Terrier, destinato alla panchina. Davanti il tandem d'attacco sarà composto da Toko Ekambi e Moussa Dembelè. Sulle due fasce agiranno Dubois a destra e Cornet a sinistra. In mezzo Tousart in cabina di regia, con Guimarães e il talento Aouar nel ruolo di mezzali. La difesa a tre vedrà infine Denayer, Marcelo e Marçal davanti all'estremo difensore Anthony Lopes.

Sarri dovrebbe affidarsi al 4-3-3, preferendolo al 4-3-1-2. La conseguenza è la rinuncia a Ramsey, che partirà dalla panchina, come probabilmente anche Bernardeschi, e l'innesto nel tridente offensivo del colombiano Cuadrado accanto a Dybala e Cristiano Ronaldo. In attacco è recuperato anche Higuain, ma il Pipita, che ha smaltito i problemi legati alla lombalgia, non dovrebbe partire dall'inizio. A centrocampo si rivedrà in regia il recuperato Pjanic, con Bentancur spostato a mezzala destra e Rabiot che potrebbe spuntarla su Matuidi come mezzala sinistra. Fra i pali agirà Szczesny, in difesa De Ligt e Bonucci saranno i due centrali, con Danilo a destra e Alex Sandro sulla corsia mancina.

LIONE (3-5-2): Lopes; Denayer, Marcelo, Marçal; Dubois, Guimarães, Tousart, Aouar, Cornet; Toko Ekambi, M. Dembelé.

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; Danilo, De Ligt, Bonucci, Alex Sandro; Bentancur, Pjanic, Rabiot; Cuadrado, Dybala, Cristiano Ronaldo.