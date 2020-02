Lione-Juventus, Bonucci pronto: "Arriviamo carichi, difficile chiederci di più"

Tornano le affascinanti serate di per la di mister Sarri, che fa visita al nell'andata degli ottavi di finale. Leonardo Bonucci ha presentato la sfida in terra francese nel giorno della vigilia.

Ai microfoni della stampa Bonucci ha fatto il punto della situazione sul gruppo bianconero:

"La arriva carica, arriva determinata e con entusiasmo. Veniamo da due partite positive che hanno ridato quel minimo di entusiasmo che si era un po' perso. Siamo pronti per una grande gara. Lione è il posto giusto per dimostrare che quando arriva il momento della stagione che conta la Juventus c'è. Siamo arrivati agli ottavi con due giornate di anticipo e non era mai successo, siamo primi in campionato, abbiamo pareggiato all'andata di Coppa fuori casa col , stiamo rispettando i doveri della Juventus. Aspettarsi di più da questa squadra era difficile.