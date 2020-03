Lione-Juve, Ronaldo dà indicazioni a Cuadrado e Pjanic: "Punta la porta", "Più veloce"

Cristiano Ronaldo nell'intervallo di Lione-Juventus ha catechizzato alcuni compagni, da vero allenatore in campo. Dopo Dybala, anche Cuadrado e Pjanic

Come vi abbiamo raccontato sabato - dai retroscena usciti dalla pancia del "Parc Olympique Lyonnais" - Cristiano Ronaldo ha dimostrato di essere praticamente l'allenatore in campo della , nonché una guida per tutti i suoi compagni.

- Ronaldo: "Si fallas una, tendrás otras."



- Dybala a Cuadrado: "Entra con confianza al gol"



- Ronaldo a Cuadrado: "Debes subir más"



- Ronaldo a Pjanic: "¡Miralem más rápido, rápido!" pic.twitter.com/6fMZnQxG2E — Juventus 🇻🇪 (@JuventusFC_VEN) March 1, 2020

Ma le discussioni tattiche di Ronaldo non hanno coinvolto solo Paulo Dybala, bensì anche Juan Cuadrado e Miralem Pjanic, come riportato dal 'Corriere dello Sport' e come si vede anche da alcuni video che circolano in rete.

All'esterno colombiano, schierato come attaccante in quell'occasione, Ronaldo dà una indicazione tattica.

Altre squadre

"Tu devi puntare di più verso la porta".

Mentre a Pjanic, Ronaldo consegna un vero e proprio 'diktat' per favorire il gioco della Juventus.