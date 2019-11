Lione, Juninho da sogno: "Voglio proporre a Benzema di chiudere la carriera qui"

La leggenda brasiliana, conosciuto con il proprio nome affiancato dalla regione d'origine, Juninho Pernambucano dopo aver appeso le scarpette al chiodo è diventato il direttore sportivo del . Adesso fa sognare i suoi tifosi con i colpi di mercato.

Non è facile avere una carriera dirigenziale all'altezza di quella calcistica quando sei l'uomo che ha segnato più punizioni nella storia del calcio con 77 goal realizzati da calcio da fermo. Ma il ragazzo da Pernambuco è come la sua regione d'origine: una continua scoperta, capace di stupirti con le sue bellezze e i suoi talenti. Juninho, alla ufficiale dell'OL, ha rivelato qual è il suo sogno di mercato.

“ Voglio proporre a Karim Benzema di terminare la propria carriera a Lione . È di qui, si sente di qui. Ci siamo scambiati dei messaggi quando ero in . Ho sentito che gli piacerebbe tornare , ha molto rispetto per il club. Vorrei che venisse a giocare un paio d’anni con noi e che poi si metta ad allenare i giovani: può essere il leader di cui abbiamo bisogno. Sogno che possa concludere la propria carriera qui“.

L'operazione del ritorno di Benzema a Lione sarebbe un capolavoro come le punizioni che calciava il 'Pernambucano': l'ostacolo più grande sarebbe comprensibilmente quello economico, ma Juninho scavalcherebbe la barriera finanziaria grazie alle traiettorie del cuore del francese e alla forza di gravità del ritorno a casa.

"Noi potremmo fare uno sforzo economico, anche se non possiamo garantirgli lo stesso stipendio che prende a Madrid. Lui ha avuto molti successi nella vita, non ha problemi economici ed è originario di Lione: perché non farlo? Voglio parlare con lui quando sarà il momento giusto".