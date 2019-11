Lione, giornata storica per Gouiri: gioca sia in Youth League che in Champions

Amine Gouiri, talento classe 2000 del Lione, ha giocato nella stessa giornata sia in Youth League che in Champions. Lanciato da Rudi Garcia.

Giornata storica per Amine Gouiri, quella di ieri. Il talento classe 200 del potrà incorniciare il 27 novembre sul suo personale calendario: dopo aver giocato contro lo in Youth League, ha esordito anche in , in serata.

Nel pomeriggio ha giocato la partita contro i pari età dello Zenit, giocando tutto il primo tempo. Non ha però potuto aiutare la sua squadra, uscita sconfitta per 3-1 da San Pietroburgo.

In serata si è spostato con la prima squadra, debuttando in Champions League al minuto 83 della sfida contro lo Zenit, lanciato in campo da Rudi Garcia per il tentativo finale di recuperare. Ma anche qui non c'è stato nulla da fare, visto che i francesi hanno perso 2-0 contro i padroni di casa.

Si tratta solo del trampolino di lancio per Gouiri, vera stella nascente del calcio francese: in Under 21 ha già cominciato a giocare e segnare.