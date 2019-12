Lione contestato, Aulas annuncia: "Chi fischia non entrerà più allo stadio"

Il presidente del Lione è furioso dopo i fischi alla sua squadra nonostante la qualificazione agli ottavi di Champions League.

Alla fine il c'è riuscito. La squadra francese giocherà alla pari del gli ottavi di Champions nel 2020, con l'obiettivo di andare il più avanti possibile grazie a Depay e compagni. Nonostante il passaggio del turno, l'ambiente in città non è per nulla felice, anzi.

In svantaggio per 2-0, il Lione è riuscito a rimontare la gara con le reti di Depay e Aouar. Peccato che dopo la rimonta e la qualificazione, i tifosi si siano scagliati duramente contro la squadra: tra fischi e insulti, un tifoso è entrato in campo mostrando uno striscione evidenziando come Marcelo dovesse lasciare assolutamente il club. Al suo fianco, l'immagine di un asino.

Depay ha difeso Marcelo, confessando anche di essere stato sputato dai tifosi. Un atteggiamento che Aulas, presidente del Lione, non riesce a digerire.

Il presidente del Lione, infatti, non riesce a metabolizzare quanto accaduto nella sesta e ultima giornata di Champions:

"Non possiamo accettare che accadano queste cose. Il Lione si è qualificato per la dodicesima volta agli ottavi di Champions. I giocatori sono tristi per quello che è successo e lo sono anche io".

Poi Aulas è andato oltre, facendo scatenare i tifosi del Lione, ma non solo, sui social:

"Chi vuole fischiare i giocatori non entrerà più allo stadio, non posso essere più chiaro di così".

Una dichiarazione forte che potrebbe aumentare il distacco tra i tifosi del Lione e la squadra: un divieto che nel corso delle ultime ore sta facendo storcere il naso a migliaia di fans del team francese, attualmente settimo in campionato ma a soli tre punti dal terzo posto.

Aulas non vuole sentire ragioni, fischi uguale male: