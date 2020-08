Lione-Bayern Monaco dove vederla: Sky o Mediaset? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Lione e Bayern Monaco si sfidano in semifinale di Champions League: tutto sulla partita, dalle formazioni a dove vederla.

LIONE-BAYERN MONACO: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

• Partita: -

• Data: 19 agosto 2020

• Orario: 21:00

• Canale TV: Sky

• Streaming: Sky Go e Now Tv

La si avvicina a grandi passi al suo atto finale. Messe alle spalle le sfide dei quarti, si procede con le semifinali che mettono in palio il pass che vale l’accesso alla finalissima che si disputerà il prossimo 23 agosto allo stadio Da Luz di Lisbona. A sfidarsi nella seconda delle due gare secche in programma sono una delle grandi rivelazioni del torneo e la grande favorita per la conquista del trofeo: ovvero Lione e .

La compagine transalpina guidata da Rudi Garcia è riuscita a spingersi fino a questo punto della competizione dopo essere giunta al secondo posto nell’equilibratissimo Gruppo G nella fase a gironi alle spalle del (due vittorie, due pareggi e due sconfitte) e aver successivamente superato gli ostacoli negli ottavi (vittoria per 1-0 in e sconfitta per 2-1 allo Stadium) e nei quarti (3-1 in gara secca all’Alvalade di Lisbona con goal di Cornet e doppietta di Dembele).

Altre squadre

Il Bayern di Hans-Dieter Flick invece, nel corso del torneo ha prima dominato il Gruppo B (sei vittorie in altrettante partite), poi ha superato negli ottavi il (3-0 a Londra e 4-1 interno), prima di travolgere il nei quarti di finale con un 8-2 che è già passato alla storia.

Nel corso della loro storia, Lione e Bayern si sono affrontate in altre otto occasioni in ambito europeo e sempre in Champions League. Il bilancio è favorevole ai bavaresi che hanno ottenuto quattro vittorie, due pareggi e due sconfitte. Le due squadre si sono già scontrate nelle semifinali della massima competizione continentale per club: era l’edizione 2009-2010 e ad avere la meglio furono i tedeschi con una doppia vittoria (1-0 interno e 3-0 in Francia).

Tutto su Lione-Bayern Monaco: dalle formazioni, a dove vedere la partita in tv e streaming.

ORARIO LIONE-BAYERN MONACO

La semifinale di Champions League che vedrà opposte Lione e Bayern si disputerà mercoledì 19 agosto all’Estádio José Alvalade di Lisbona. La gara si giocherà ovviamente in gara secca e a porte chiuse, il fischio d’inizio è programmato alle ore 21.00.

Lione-Bayern verrà trasmessa dall’emittente satellitare Sky sui canali Sky Sport Uno (201 del satellite; 472 del digitale terrestre), Sky Sport Football (203 del satellite) e Sky Sport (251 del satellite).

Come di consueto, l’evento sarà visibile anche in . Gli abbonati di potranno seguire Lione-Bayern su dispositivi come pc, smartphone o tablet attraverso Sky Go.

Un’altra opzione è rappresentata da Now Tv, ovvero il servizio di streaming live e on demand di Sky, acquistando uno dei pacchetti offerti.

IN DIRETTA SU GOAL

Coloro che non avessero la possibilità di seguire Lione-Bayern in o in streaming, hanno un altro modo per non perdersi un solo istante della semifinale di Champions League: la diretta testuale proposta da Goal. Vi accompagneremo fino al calcio iniziale proponendovi tutte le curiosità e le novità legate al match, per poi raccontarvi munito per minuto tutti gli eventi e le fasi salienti del match fino al triplice fischio finale.

Rudi Garcia si affiderà ad un 3-5-2 nel quale Denayer, Marcelo e Marçal comporranno la linea difensiva davanti a Lopes. A centrocampo, Dobois e Cornet presidieranno gli esterni, mentre in attacco potrebbe toccare alla coppia Depay-Toko Ekambi.

Consueto 4-2-3-1 per Flick che, davanti a Neuer, dovrebbe schierare una difesa con Boateng ed Alaba centrali e Kimmich e Davies chiamati ad agire da esterni. In avanti, a supporto dell’unica punta Lewandowski, ci sarà un trio composto da Gnabry, Muller e Perisic.

LIONE (3-5-2): Lopes; Denayer, Marcelo, Marçal; Dubois, Caqueret, Guimarães, Aouar, Cornet; Depay, Toko Ekambi.

BAYERN (4-2-3-1): Neuer; Kimmich, Boateng, Alaba, Davies; Goretzka, Thiago; Gnabry, Muller, Perisic; Lewandowski.