Lione-Barcellona: probabili formazioni e dove vederla in tv e streaming

Il Lione ospita il Barcellona negli ottavi di finale di Champions League: tutte le informazioni sulla partita e dove vederla in tv e streaming.

Il Lione di Bruno Genesio affronta il Barcellona di Ernesto Valverde nell’andata degli ottavi di finale di Champions League. I padroni di casa arrivano a questo appuntamento dopo aver chiuso il Gruppo F al secondo posto alle spalle del Manchester City. I catalani hanno invece conquistato la prima piazza nel Gruppo B, affermandosi davanti al Tottenham, nel girone che ha visto l’Inter retrocedere in Europa League.

Con DAZN segui la Liga IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND

I migliori marcatori dei francesi in Champions League sono Nabil Fekir e Maxwel Cornet, entrambi autori di tre reti, rispettivamente in cinque e tre presenze nel girone. A guardare tutti dall’alto in casa Barcellona è invece il solito Lionel Messi. Alla ‘Pulga’ sono bastate quattro gare nella fase a gironi per mettere a referto sei goal, posizionandosi così al secondo posto della classifica marcatori di questa edizione della Champions League alle spalle del solo Robert Lewandowski (già otto reti per la punta del Bayern Monaco).

QUANDO SI GIOCA LIONE-BARCELLONA

Lione-Barcellona si giocherà martedì 19 febbraio 2019 alle ore 21.00 al Parc Olympique Lyonnais, noto anche come Groupama Stadium.

DOVE VEDERE LIONE-BARCELLONA IN TV E STREAMING

La partita Lione-Barcellona sarà trasmessa in diretta esclusiva da SKY sui canali SKY SPORT FOOTBALL (203 del satellite) e SKY SPORT (253 del satellite). La gara sarà visibile anche in streaming grazie alla piattaforma Sky Go. Gli appassionati potranno così seguire il match anche su pc, smartphone e tablet.

PROBABILI FORMAZIONI LIONE-BARCELLONA

Pochi dubbi in casa Lione, che dovrà fare a meno di Ndiaye, Rafel Da Silva e Gouiry. La porta sarà affidata a Lopes, con Dubois e Mendy sugli esterni. Coppia centrale formata da Marcelo e Denayer. In mediana dovrebbero poi prendere posto Ndombele e Aouar, con il trio formato da Traore, Fekir e Depay a sostegno dell’unica punta Dembele.

Maggiori problemi invece per Ernesto Valverde. Il suo Barcellona, ancora privo a centrocampo del lungo degente Rafinha e di Arthur Melo, out per un fastidio alla coscia, dovrebbe schierare un classico 4-3-3. A difendere la porta di Ter Stegen saranno Pique e Langlet, con il secondo in ballottaggio con Vermaelen (Umtiti ancora indisponibile). Sergi Roberto e Jordi Alba terzini. A centrocampo spazio a Vidal, Busquets e Rakitic. Il tridente d’attacco sarà invece formato da Messi, Suarez e Dembele, in vantaggio su Coutinho.

LIONE (4-2-3-1): Lopes; Dubois, Marcelo, Denayer, Mendy; Ndombele, Aouar; Traore, Fekir, Depay; Dembele.

BARCELLONA (4-3-3): Ter Stegen; Sergi Roberto, Pique, Langlet, Jordi Alba; Rakitic, Busquets, Vidal; Messi, Suarez, Dembele.