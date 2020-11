Lione, Aouar sospeso dal club: salterà la partita contro il Reims

Houssem Aouar si sarebbe rifiutato di svolgere un allenamento, come riportato da 'L'Equipe'. Si infuocano le voci di mercato: Juventus attenta.

Momento complicato per il talentino del , Houssem Aouar, che nella giornata di ieri sarebbe stato sospeso dal club francese, stando a quanto riportato da 'L'Equipe'.

Houssem Aouar qui a refusé d'effectuer un travail physique après la rencontre à Angers dimanche (1-0), a été sanctionné et privé d'un match par son club. Il ne sera pas dans le groupe dimanche (13 heures) face aux Champenois https://t.co/b9DWnpxNL0 pic.twitter.com/ygHCyZlp6p — L'ÉQUIPE (@lequipe) November 27, 2020

Il centrocampista francese si sarebbe rifiutato di svolgere un allenamento, cosa per nulla digerita dalla direzione tecnica e dalla dirigenza. Dopodomani ci sarà la partita contro il , a cui il giocatore non prenderà parte.

Motivo in più per infuocare le voci di calciomercato in vista di gennaio e della prossima estate: la Juventus è sempre attenta alla situazione di Aouar e già qualche mese fa la Vecchia Signora aveva provato a soffiaro al Lione.

Intanto, restando ala cronaca attuale, Rudi Garcia dovrà rinunciare ad uno dei suoi migliori giocatori per la prossima partita di .