L'inviato de 'Le Iene' sull'intervista a Zaniolo: "Ho sbagliato, l'ho fatta fuori dal vaso"

L'intervista andata in onda a 'Le Iene' di Nicolò Zaniolo e della madre Francesca Costa, ha alzato un polverone. L'autore del servizio, Nicolò De Devitiis, a 'Teleradiostereo' fa retromarcia e ammette di essere andato oltre nelle domande con protagonista anche il gioiellino della Roma.

"Sì, vero, sono d’accordo. E’ una cosa che non mi rappresenta da uomo. In quel momento però contano Le Iene, la squadra con cui sto giocando. Viene meno ogni discorso quando insulto la madre. Ci sono degli ordini di scuderia che sono imprescindibili, cerco di portare i miei valori e stavolta ho sbagliato. L’ho fatta fuori dal vaso".

De Devitiis, che ha subito anche diverse minacce da chi ha ritenuto eccessivo il tenore dell'intervista, prosegue poi nel fare ammenda.

"Ho sbagliato, ci sono tante cose dietro, c’è un gruppo che lavora, non è una giustificazione, ma il mettere davanti il fatto che le Iene sono così, passa in secondo piano. Più che chiedere scusa, ripeto l’ho fatta fuori dal vaso, ho 28 anni e non 40, sbagliando s’impara e questa roba me la porterò dietro come bagaglio personale".

"Sono qui per prendere le mie responsabilità, avrei potuto stare zitto e invece sono qui in una radio romana alla gogna, sai bene tutte le minacce che mi sono arrivate ma lasciamo stare. Sono qui per chiedere scusa, con un ma. Io cercherò innanzitutto di risolvere questo".