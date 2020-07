L'investitura di Gazidis: "Pioli per un Milan vincente, giovane e ambizioso"

Stefano Pioli rimarrà l'allenatore del anche nella prossima stagione, e poi in quella successiva, almeno da contratto. Ieri sera è arrivata la notizia del ribaltone: niente più Rangnick, avanti con l'attuale tecnico.

Ivan Gazidis, l'Amministratore Delegato del club rossonero, ha spiegato la scelta ai canali ufficiali del club, affermando che Pioli è ritenuto l'uomo giusto per un progetto giovane e vincente.

"Il nostro obiettivo non è mai cambiato. Abbiamo speso molti mesi esplorando diverse opzioni per arrivare alla scelta della figura che meglio potesse interpretare la nostra visione, quella di un Milan vincente con una squadra giovane, ambiziosa, con qualche elemento di esperienza, per offrire ai nostri tifosi un calcio verticale, veloce, bello e intenso. Stefano lo sta già facendo, ha dimostrato di essere la persona giusta".