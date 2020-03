L'Inter verso l'accettazione del nuovo calendario: "Precedenza alle partite rinviate"

Il coronavirus scuote anche tutto il calcio italiano. La squadra che più delle altre ha fatto rumore per il rinvio delle partite è l' , che dovrà recuperare la sfida interna con la Samp e la trasferta di con la , con un calendario che rischia di essere congestionato dall' .

Giuseppe Marotta, amministratore delegato nerazzurro, ha dichiarato a 'Repubblica' che la pecedenza ora dovrebbe essere data alle partite rinviate nella giorrnata scorsa.

“Il campionato rischia il collasso, sarà importante discuterne tutti insieme in assemblea. Sarebbe un’incongruenza non validare le porte chiuse una settimana e validarle quella dopo. S arebbe corretto mantenere la scansione temporale. Le partite rinviate dovrebbero avere la precedenza. Juve-Inter di lunedì? Ne discuteremo dopodomani”.

Il dirigente dell'Inter ha anche spiegato nuovamente il suo punto di vista sui rinvii, dopo le dure parole di ieri.

“Agiamo così per tutela dell’uniformità. Era stata presa una decisione molto chiara, di giocare a porte chiuse. Tutti si erano adeguati. Il cambiamento di sabato ha fatto saltare tutto per aria, creando un problema di calendario di difficilissima soluzione. Le porte chiuse erano l’unico strumento per garantire la regolarità del campionato. Ora è stato delegittimato dalla decisione presa dalla Lega senza un confronto con consiglieri e assemblea. Ha creato squilibrio tra i club interessati".