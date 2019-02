L'Inter va, Spalletti dribbla il caso Icardi: "Io parlo di chi gioca"

Il tecnico dell’Inter, Luciano Spalletti, commenta la vittoria ottenuta in Europa League contro il Rapid Vienna: “Commettiamo meno errori di prima”.

Continua l’avventura dell’Inter in Europa League. La compagine meneghina, dopo essersi imposta per 1-0 in Austria, batte con un eloquente 4-0 il Rapid Vienna a San Siro, grazie alle reti firmate da Vecino e Ranocchia nel primo tempo e Perisic e Politano nei minuti finali della ripresa.

Luciano Spalletti, intervistato al termine della gara ai microfoni di Sky, si è voluto complimentare proprio con Andrea Ranocchia.

“E’ uno di quei ragazzi con i quali puoi avere confidenza. Si può scherzare senza andare mai oltre il rispetto dei ruoli e gli avevo annunciato che avrebbe giocato e che avrebbe fatto goal. Ci aspettavamo magari una rete di testa sugli sviluppi di un corner, non una così”.

L’Inter sta dando l’impressione di essersi ricompattata, di essere diventata più solida a livello di gruppo.

“E’ corretto dire che in questo periodo qui l’Inter sta migliorando. Stiamo commettendo meno errori banali rispetto a prima. Non è invece corretto alludere a qualcosa che è successo in quest’ultimo periodo. Dobbiamo dare alla cosa il taglio giusto, la squadra lavora e sta sbagliando di meno, ma non dipende da altre situazioni”.

La compagine nerazzurra in questo periodo sta facendo a meno di Icardi, un giocatore che presto potrebbe tornare a far comodo, Spalletti non vuole però toccare questo argomento.

“Oggi è giusto parlare dei ragazzi che ci sono e che hanno vinto questa partita. Il giochino del tirarsi indietro una situazione che non c’è non si fa più. Dobbiamo dare forza a quelli che corrono, che giocano, che vanno a prendersi i calci, e gli si dice ‘bravi’, senza perdere di vista la realtà”.

L’Inter ha affrontato il Rapid Vienna con il giusto impegno.

“Siamo alla ricerca di questo livello da esibire normalmente, quando invece in alcuni momenti non ci riusciamo. Dobbiamo mettere questa situazione a posto nel miro tempo possibile, sembra che non riusciamo a supportare le nostre caratteristiche per lunghi tratti. Nella partita vanno messe più cose e se uno non le ha deve sforzarsi per dare il suo contributo”.

Contro il Rapid Vienna quella proposta dai meneghini è stata una prova di ottima qualità.

“Abbiamo usato la logica nel leggere il momento, a volte siamo stati costretti ad abbassarci, ma siamo ripartiti. Dobbiamo consolidare la riconquista della palla. I ragazzi sono stati molto attenti e professionali”.

Spalletti ha spiegato che cosa manca ancora all’Inter.

“Vecino e Brozovic rendono più semplice il lavoro in fase di copertura, ma ci manca un po’ di qualità sulla trequarti, dove a volte andiamo in difficoltà a prendere le situazioni di taglio. Possiamo fare meglio, oggi poi siamo passati subito in vantaggio e poi abbiamo gestito con equilibrio”.

Il tecnico nerazzurro non si è sbilanciato sul sorteggio che decreterà gli abbinamenti dei quarti.