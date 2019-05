L'Inter sorpassa la Roma: Marotta ha incontrato Conte, pronti 80 milioni

Secondo 'Repubblica', Marotta ha chiesto a Conte di aspettare prima di firmare con la Roma. Suning dovrà sborsare 80 milioni per il cambio in panchina

C'è un allenatore che in queste settimane ha il telefono sempre occupato. Tutti lo vogliono, tutti lo cercano, ma il suo futuro non è ancora scritto. Stiamo parlando di Antonio Conte, che solo in è conteso almeno da tre squadre. Oggi si registra un forte sorpasso dell' ai danni della .

Secondo quanto riportato da 'Repubblica', infatti, l'Inter continua a giocarsi le sue carte soprattutto con l'amicizia che lega Antonio Conte a Giuseppe Marotta. L'amministratore delegato nerazzurro ha incontrato in settimana l'ex tecnico del , con una richiesta ben precisa: non firmare con la Roma, aspetta.

Marotta infatti ha bisogno di un po' di tempo perché la proprietà nerazzurra sta valutando quanto costerebbe l'acquisto di Conte ed il cambio in panchina con Luciano Spalletti.

Zhang Jindong dovrebbe tirare fuori circa 80 milioni. Liquidare a Spalletti i due anni di stipendio che gli spettano implicherebbe un esborso di 28 milioni, tenendo conto dello staff. L’ingaggio di Conte per tre anni, sembra questa la possibile durata del contratto, con l’attuale regime fiscale ne costerebbe 16 a stagione, più le spese per l’entourage.

Un aiuto per l'Inter arriverebbe a sorpresa dal Governo. Avendo vissuto a Londra nel biennio 2016-2018, Conte rientrerebbe fra quei cervelli che garantiscono sgravi alle aziende che li faranno rientrare in Italia. L’aliquota sarebbe del 30%. I legali nerazzurri sono a lavoro proprio su questa possibilità.

Intanto la Roma resta vigile, ma Giuseppe Marotta continua a lavorare sotto traccia, sperando in un segnale positivo da parte di Suning.