L'Inter si gode Lukaku e Lautaro: sempre in goal quando giocano insieme in A

Romelu Lukaku e Lautaro Martinez si sono caricati l'Inter sulle spalle: quando i due giocano insieme, producono almeno un goal per partita in Serie A.

Era dalla stagione 2012/13, dai tempi di Milito e Cassano, che l' non aveva due attaccanti da almeno 5 goal nelle prime 10 giornate di . Poi è arrivato il tandem Romelu Lukaku e Lautaro Martinez per riscrivere il libro dei record, trascinando i nerazzurri al successo anche sul campo del . E, per una notte, regalare la testa della classifica ad Antonio Conte.

Il tecnico salentino ha ruotato molto in attacco nelle prime giornate, ma nelle ultime 5 partite non ha mai avuto dubbi. Anche l'infortunio di Alexis Sanchez ha fatto la sua parte, ma sia Big Rom che El Toro il posto da titolare inamovibile se lo sono meritato con i goal: già 14 complessivi, 7 a testa. Il belga li ha segnati tutti in campionato, ed è la sua miglior partenza di sempre, mentre l'ex Racing due li ha messi a segno in .

La statistica che più conforta Conte è che, in Serie A, quando i due sono stati schierati insieme hanno prodotto almeno un goal. Insomma, con loro due in campo contemporaneamente dal 1' l'Inter parte già 1-0. O magari anche di più.

In tre occasioni sono andati in goal inseme: nelle partite contro , e Brescia. Curiosamente, sempre in trasferta, dove la squadra nerazzurra ha un ruolino di marcia perfetto in campionato: 5 vittorie su 5, contro le 3 su 5 di San Siro - con un pareggio, contro il , e una sconfitta, contro la .

La concorrenza, poi, non mancherebbe. Il giovane Esposito scalpita, Politano è sempre pronto in panchina, in attesa del rientro di Sanchez. Ma l'Inter le gerarchie in attacco le ha già scritte, e parlano i numeri: Lukaku e Lautaro sono i titolari. E, a suon di goal, fanno sognare San Siro.