L'Inter si gode i progressi di Karamoh: super goal contro l'Angers

Yann Karamoh è stato il grande protagonista di Angers-Bordeaux: il gioiello di proprietà dell’Inter ha deciso il match con un eurogoal.

Approdato all’Inter nell’estate del 2017, Yann Karamoh, dopo una prima annata italiana nella quale non ha trovato moltissimo spazio, ha trovato nel Bordeaux una squadra pronta a regalargli minuti in campo e la possibilità di continuare il suo percorso di crescita.

Guarda su DAZN tutta la Ligue 1 in esclusiva: attiva ora il tuo mese gratuito!

L'articolo prosegue qui sotto

L’esterno transalpino, che ha fatto ritorno in Francia con la formula del prestito secco, sta sfruttando al meglio questa nuova occasione che gli è stata data, tanto che per lui sin qui sono già state 13 le presenze in questa Ligue 1, condite da tre goal, l’ultimo dei quali da autentico fenomeno.

Subentrato al 69’ del recupero della 19esima giornata del campionato francese contro l’Angers quando il risultato era fermo sull’1-1, Karamoh, in pieno recupero ha raccolto palla nella propria metà campo, si è involato verso l’area avversaria e, dopo aver superato un difensore, ha tagliato verso il centro e fatto esplodere un destro a giro dal limite sul quale il portiere Butelle non ha potuto nulla.

Un goal tanto bello quanto decisivo visto che ha regalato al Bordeaux tre punti che gli hanno consentito tornare al successo di scalare la classifica. Karamoh quindi continua a crescere e l’Inter si gode i progressi di un talento che in futuro potrò rivestire un ruolo importante tra le fila dei nerazzurri.