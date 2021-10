L'Inter si aggrappa a Dzeko: 6 goal in 7 partite per il bosniaco

Il numero 9 trova il goal 33'' dopo il suo ingresso in campo: l'ex Roma sale a quota 6 centri, l'anno scorso ne fece 7 in tutto il campionato.

L' Inter formato Serie A macina altri tre punti molto importanti vincendo in rimonta sul 2-1 campo del Sassuolo. I nerazzurri hanno vissuto poco meno di un'ora di evidente sofferenza sul prato del Mapei Stadium con i padroni di casa abili a trovare il vantaggio con Berardi su calcio di rigore prima di affacciarsi ripetutamente nei pressi dell'area interista.

I campioni d'Italia incarica, però, hanno avuto il merito di sapere reggere l'urto e di rimanere a galla nonostante l'alta marea neroverde, poi al 57' ecco la mossa che riscrive il copione della serata emiliana: al 57' Simone Inzaghi rileva un opaco Correa e inserisce Edin Dzeko.

La mossa è destinata a tramutarsi ben presto nel jackpot di serata: passano infatti 33'' e l'attaccante bosniaco sbuca a centro area su fiondata di Perisic e, di testa, timbra il pallone dell'1-1. E non finisce qui perché al 75' è ancora l'ex attaccante della Roma a sfuggire dalle grinfie della retroguardia nerazzurra prima di essere steso in area dall'avventata uscita di Consigli. Morale della favola, calcio di rigore per l'Inter e Lautaro Martinez a firmare il punto in corsia di sorpasso.

La formazione meneghina, dunque, passa anche a Reggio Emilia e coglie la quinta vittoria in sette giornate di campionato e lo fa con un Dzeko che, in poco meno di due mesi, è già diventato il nuovo riferimento dell'attacco nerazzurro: i goal in campionato sono già 6 in 7 giornate. L'anno scorso, per intenderci, ne aveva segnati sette in tutto il campionato con la maglia della Roma.

Dopo le due doppiette nelle goleade casalinghe contro Genoa e Bologna, il peso specifico delle reti del bosniaco si è fatto via via più consistente: goal del sorpasso a Firenze, rete che acciuffa l'Atalanta e, infine, sigillo che apparecchia la rimonta contro il Sassuolo. L'Inter continua a viaggiare spedita in campionato nonostante qualche problema di troppo, ma in casa meneghina la soluzione porta il numero 9 sulla schiena.