L'Inter ritrova Lukaku: il belga ha raggiunto il ritiro nerazzurro

Terminate le vacanze post Euro 2020, Lukaku ha fatto rientro in quel di Milano e da domani riprenderà gli allenamenti agli ordini di Simone Inzaghi.

Terminate le vacanze, è tempo di tornare al lavoro. Romelu Lukaku è sbarcato in serata in quel di Milano ed è pronto per mettersi a disposizione di mister Simone Inzaghi alle porte del suo terzo anno da calciatore dell'Inter.

Il belga ha ricaricato le batterie con il tradizionale 'rompete le righe' dopo le fatiche di Euro 2020 con la maglia del Belgio. Un periodo di meritato riposo prima di tornare a focalizzarsi sul nerazzurro. Il belga dopo aver messo piede nel capoluogo lombardo ha raggiunto il Suning Training Center per il primo incontro con la nuova guida tecnica nerazzurra.

📸 | FOTO@RomeluLukaku9 raggiunge i ragazzi in ritiro al Centro Sportivo Suning, ecco l’incontro con il tecnico Simone Inzaghi ⚫️🔵#InterPreSeason pic.twitter.com/drYaCqzkoy — Inter 🏆🇮🇹 (@Inter) July 25, 2021

L'ex centravanti del Manchester United è reduce da una stagione strepitosa che lo ha eletto a uomo copertina del campionato appena trascorso culminato con l'Inter capace di mettere le mani sullo Scudetto dopo un digiuno durato dieci anni. Lukaku, come da tradizione, ha contribuito alla causa tricolore a suon di goal, suo autentico pane quotidiano.

24 goal in Serie A, 30 se si estende il conteggio anche a Champions League e Coppa Italia. E se sommati ai 34 dell'anno precedente fanno 64 centri in 95 apparizioni ufficiali. Un'autentica macchina da goal che ha raggiunto la sua massima espressione d'efficacia sotto la metodica guida di Antonio Conte.

La speranza dei tifosi nerazzurri è che il numero 9 possa incrementare la propria vena realizzativa anche nel corso del nuovo ciclo targato Simone Inzaghi.