L'Inter riparte dalla Coppa Italia: la pista più concreta per vincere un trofeo

La prima partita della ripartenza per l'Inter sarà contro il Napoli in Coppa Italia: i nerazzurri inseguono un trofeo dal 2011 (fu proprio la Coppa).

Dopo più di tre mesi di stop dovuto alla pandemia da coronavirus, l' torna in campo dopo quell'8 marzo, data della sconfitta contro la in e anche ultimo match disputato dalla squadra di Antonio Conte.

La prima partita della ripresa per la banda nerazzurra sarà la semifinale di ritorno di Coppa contro il . Appuntamento sabato 13 giugno alle ore 21, per una partita che dopo tre mesi di pausa potrebbe riservare davvero qualsiasi cosa.

L'Inter, nonostante la sconfitta per 0-1 nella gara di andata a San Siro, potrebbe ribaltare il risultato. In fondo lo svantaggio è solo di un goal e basterebbe già la vittoria per 0-1 a Napoli per andare ai calci di rigore.

Proprio per questo la rappresenta per l'Inter la pista più concreta per tornare ad alzare un trofeo. Si tratta solo di due partite, semifinale di ritorno e finalissima. Giocate nello spazio di qualche giorno.

L'Inter, secondo quanto filtra da Appiano Gentile, ha svolto nel corso dell'ultimo mese quasi una seconda preparazione estiva. Se dovesse ripetere la partenza di inizio stagione (dove l'armata di Conte sembrava un rullo compressore in campionato) potrebbe mettere in seria difficoltà il Napoli e poi l'eventuale finalista (Juventus o ).

Antonio Conte tra l'altro non ha mai vinto la Coppa Italia da allenatore e vorrebbe aggiungerla al più presto alla sua personale bacheca. Il tecnico pugliese potrebbe concentrare gli sforzi della sua squadra soprattutto sulla Coppa Italia, al contrario ad esempio di squadre come la Juventus che hanno la testa maggiormente a e campionato.

Nonostante lo svantaggio maturato all'andata, quindi, l'Inter è seriamente convinta di poter ribaltare il risultato per puntare alla finale di Coppa Italia. Un trofeo darebbe all'ambiente nerazzurro una scossa che manca da ben nove anni.

L'ultimo titolo conquistato dall'Inter è infatti proprio la Coppa Italia del 2011, vinta in finale contro il , quando in panchina c'era Leonardo. Brasiliano che invece perse la lotta contro il Milan per quanto riguarda il campionato.

E Antonio Conte sa benissimo che la vittoria di un titolo, seppur ritenuto minore da molti come la Coppa Italia, darebbe un grande entusiasmo all'Inter, sia per il futuro della stagione che per il prossimo anno.

D'altronde l'Inter non è ancora esclusa matematicamente dalla corsa allo Scudetto. Se dovesse vincere il recupero contro la sarebbe a sei punti di distanza dalla Juventus, capolista. Inizierà probabilmente tutto un altro campionato, pieno di incognite, dove condizione fisica e motivazione la faranno da padrone. Aspetti nei quali Antonio Conte è sempre impeccabile.

In più c'è anche l' , che si giocherà ad agosto, e che potrebbe essere un'altra possibilità per tornare a vincere, anche se con gli ottavi di finale ancora da giocare sarà sicuramente una competizione molto più complicata e agguerrita rispetto alla Coppa Italia.

L'Inter è pronta a puntare tutto sulla Coppa, da sabato sera si torna a a fare sul serio.